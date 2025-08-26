Info Chrono
Accueil / OM Actualités / Mercato : Fabrizio Romano révèle une nouvelle cible de l’OM au milieu de terrain !
OM Actualités

Mercato : Fabrizio Romano révèle une nouvelle cible de l’OM au milieu de terrain !

Par La rédaction FCM -

L’Olympique de Marseille poursuit activement ses recherches pour renforcer son milieu de terrain, un secteur jugé prioritaire par Roberto De Zerbi. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club phocéen a récemment pris contact avec Benfica pour tenter d’obtenir le prêt de Florentino Luis (26 ans).

Milieu défensif formé au Benfica Lisbonne, Florentino Luis s’est imposé ces dernières saisons comme un joueur solide, capable de récupérer de nombreux ballons et d’apporter un équilibre précieux à l’entrejeu. Conscient de ce besoin dans son effectif, l’OM a proposé une formule de prêt avec obligation d’achat au club portugais. Les discussions sont ouvertes, mais aucun accord définitif n’a encore été trouvé.

Dani Ceballos, une piste freinée par le Real

En parallèle, Pablo Longoria et Mehdi Benatia avaient également ciblé Dani Ceballos, actuellement au Real Madrid. Le milieu espagnol de 28 ans reste sur une saison compliquée avec peu de temps de jeu, mais son profil séduit du côté de la Commanderie. Problème : le Real réclame environ 15 millions d’euros pour libérer son joueur, une somme jugée trop importante par les dirigeants marseillais.

Si Roberto De Zerbi a ouvert la porte a un retour d’Adrien Rabiot auprès de sa direction son souhait est de densifier le milieu de terrain afin de donner plus de variété à son système de jeu. Le technicien italien veut un joueur capable de casser les lignes, mais aussi de protéger la défense, un rôle dans lequel Florentino Luis pourrait s’inscrire parfaitement.

Si le dossier Ceballos paraît complexe pour le moment, celui de Florentino pourrait rapidement prendre de l’ampleur dans les prochains jours. L’OM, ambitieux sur ce mercato, veut frapper fort pour offrir à De Zerbi un effectif taillé pour ses ambitions.

