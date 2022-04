OM: Le message de Payet à l’ASSE

Ancien joueur de l’ASSE, Dimitri Payet a marqué un but face à son ancien club malgré sa nouvelle performance décevante. Il n’a pas manqué d’adresser un message aux Stéphanois…

Dimitri Payet n’a pas réalisé une grande partie lors de la victoire de l’ASSE (2-4), son ancien club malgré sa réalisation sur pénalty. Ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, le capitaine de l‘Olympique de Marseille est revenu sur la situation des Verts en zone mixte. Il n’a pas manqué d’adresser une déclaration de soutien pour le club du Forez en grande difficulté, actuellement à la 18e place du championnat.

« Je suis attristé parce que j’ai passé quatre saisons ici. J’espère qu’ils ne feront pas partie des relégués, parce que Saint-Étienne dans le Chaudron, c’est toujours un déplacement qu’on aime. Je leur souhaite le maintien. De tout cœur. Ils ont pris pas mal de points depuis le début de la phase retour et j’espère que ça va aller mieux pour eux. » Dimitri Payet— Source: Zone mixte (03/04/22)

L’OM s’est imposé (2-4) contre Saint Etienne ce dimanche. Interrogé par les journalistes à la fin de la rencontre en zone mixte, le milieu de terrain de l’OM Mattéo Guendouzi a souligné l’excellente ambiance qui règne au sein du groupe olympien.

« Bien sûr, je pense que ça se voit sur le terrain, mais aussi en dehors, on prend beaucoup de plaisir. Je pense que la vie de groupe est très importante et depuis le début de la saison, on est plus que des coéquipiers, on est tous des amis. C’est pour ça que ça se retranscrit sur le terrain avec de belles victoires comme ce soir. Il reste deux mois, ça va être très important, il va falloir continuer comme ça, rester focus sur nos objectifs et ça va le faire ! » Mattéo Guendouzi – Source : Zone Mixte (02/04/2022)

« Ça a été difficile, parce qu’on ne savait pas à quelle heure où on allait jouer, peste le coach olympien. C’était difficile de planifier avec sérieux une vraie gestion de groupe. Les horaires changeaient sans arrêt. Plusieurs hypothèses ont été émises, puis retirées. Dans un championnat comme la Ligue 1, ce n’est pas normal qu’il y ait autant d’incertitudes autour d’un match, qui était pourtant prévu de longue date. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (02/04/2022)