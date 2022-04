Longoria cible un Niçois, l’Inter piste Kamara, et la belle victoire face à l’ASSE… Les 3 infos OM de ce dimanche

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Kluivert sur les tablettes de Longoria, Kamara pisté par l’Inter, et belle victoire face à l’ASSE…

OM Mercato: Longoria s’intéresse à un offensif niçois ?

Pablo Longoria va devoir une nouvelle fois avoir des bonnes idées pour le prochain mercato estival. Si toutes les recrues ne sont pas des réussites, le travail de l’Espagnol a dans l’ensemble été bon. Et il pourrait cette fois-ci piocher chez un concurrent…

Déjà pisté par l‘OM lors du dernier mercato estival, Justin Kluivert s’était finalement engagé sous la forme d’un prêt avec l’OGC Nice. Auteur d’une saison correcte, il a été l’acteur majeur de l’élimination niçoise face aux Marseillais en Coupe de France. Malgré tout, il a montré une certaine forme d’inconstance tout au long de l’exercice en cours…

Mais selon Nice-Matin, Pablo Longoria serait intéressé par son arrivée, lui qui appartient encore à l’AS Roma et dont le contrat se termine en juin 2023…

Désormais, ce n’est plus une course à deux pour le podium- Ménès

« Les Aiglons se sont retrouvés menés au score à la mi-temps après 45 premières minutes très tactiques sur un penalty concédé par Todibo sur Ünder. Le Turc qui joue le coup avec intelligence en laissant traîner ses jambes, ce qui a permis à Milik d’ouvrir le score. Une première période pendant laquelle la pression offensive olympienne n’était pas franchement folle, pourtant les Niçois se sont contentés de faire ce qu’ils font souvent à l’extérieur, c’est-à-dire rien. (…) On sentait alors Nice capable d’égaliser, d’autant que les Phocéens reculaient de plus en plus et que Sampaoli effectuait des changements défensifs. Et finalement, c’est sur un centre magnifique de Gerson – le Brésilien qu’on avait jeté à la poubelle en début de saison progresse beaucoup ces derniers temps – que Bakambu a enfoncé le clou d’une non moins magnifique tête croisée. (…) Désormais, ce n’est plus une course à deux pour le podium mais une course à trois avec Rennes. Et peut-être que Nice va devoir prendre un peu plus de risques pour rester dans cette course. » Pierre Ménès – Source : Pierrotlefoot.com (20/03/2022)

OM Mercato: Un nouveau club entre en piste pour Kamara ?

Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat à l’OM, qui arrive à échéance au mois de Juin. Le natif de Marseille va vraisemblablement quitter son club formateur. Cette fois-ci, c’est l’Inter qui serait dans le coup…

Selon l’Equipe, le minot devrait bien quitter l’OM la saison prochaine, le quotidien sportif précise que sa situation contractuelle n’a aucun impact sur le plan sportif.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara est en discussion avec d’autres clubs pour la saison prochaine… D’après les informations de Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, l’Atletico Madrid aurait trouvé un accord verbal avec le milieu de terrain marseillais.

Depuis l’hiver dernier, les discussions auraient abouti à un accord et Diego Simeone, le coach des Colchoneros ne seraient pas contre l’arrivée du Franco-sénégalais. En revanche, d’autres clubs sont toujours très intéressés par son profil.

Le journaliste affirme notamment que deux clubs anglais gardent un oeil sur lui : Manchester United et Newcastle. La presse britannique affirmaient ces dernières semaines que Crystal Palace suivait également son évolution.

🚨Info : L’Atlético Madrid pousse signer Boubacar Kamara 🇫🇷🇸🇳. • L’accord verbal obtenu l’hiver dernier tient toujours. • Diego Simeone 🇦🇷 a validé la piste. • Manchester United et Newcastle sont toujours intéressés.https://t.co/AOkVuzacVy — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 9, 2022

L’inter entre dans la danse

D’après les informations de Tuttomercatoweb, l’Inter serait aussi intéressé par le Marseillais. La liste des prétendants pour Kamara commence a être très longue…

ASSE – OM (2-4) : Marseille frappe fort !

L’Olympique de Marseille face à l’ASSE (2-4) lors de la 30e journée de Ligue 1 grâce à des buts de Payet, Dieng et Harit notamment. Les olympiens ont réalisé l’une de leurs meilleures prestations de la saison et font la très bonne opération du week end au classement.

ASSE

2 4 OM Bouanga 7′ 45′ Payet Gourna-Douath 86′ 60′ Kolodziejczak 68′ Dieng 73′ Harit

LE ONZE de l’OM FACE À Nice

P.Lopez

Saliba Kamara Caleta-Car Rongier Kolosinac

Guendouzi Gerson

Harit Dieng Payet

Le match