OM : le message fort de Bruno Genesio aux supporters

Alors que l’Olympique de Marseille traverse un mercato particulièrement mouvementé, Bruno Genesio a tenu à s’adresser directement aux supporters. Le nouvel entraîneur olympien appelle à la patience tout en promettant une équipe compétitive et fidèle aux valeurs attendues à Marseille.

« Je leur dis que je les comprends »

À deux semaines de la reprise du championnat, l’OM est encore loin d’avoir un effectif totalement stabilisé. Plusieurs départs se préparent et d’autres mouvements sont encore attendus avant que le club puisse réellement avancer sur certaines recrues.

Une situation dont Bruno Genesio est pleinement conscient. Lors d’un point presse, l’entraîneur marseillais a tenu à envoyer un message clair aux supporters.

« Je leur dis que je les comprends, il faut qu’ils soient patients, même si je sais que ce n’est pas simple. On est conscient que ce n’est pas idéal, on est lucide sur la situation. »

Genesio ne cherche donc pas à minimiser les inquiétudes qui entourent actuellement le mercato marseillais.

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« Chaque jour, un nom différent »

Le technicien reconnaît également que cette incertitude permanente complique la préparation de son équipe.

« Ce n’est pas idéal d’entendre qu’untel va partir, qu’untel peut partir, avec chaque jour un nom différent. Ce n’est pas l’idéal, je ne vais pas mentir. »

Ces dernières heures, plusieurs dossiers majeurs ont effectivement avancé dans le sens des départs. Gerónimo Rulli se rapproche de Manchester City, tandis que Facundo Medina doit rejoindre le Bayer Leverkusen. D’autres joueurs pourraient encore être concernés dans les prochains jours.

Dans ce contexte, Genesio doit continuer à travailler avec un groupe qui pourrait encore fortement évoluer.

Genesio promet une équipe « avec des valeurs »

Malgré ces incertitudes, l’entraîneur olympien veut rassurer les supporters sur l’état d’esprit de son futur groupe.

« Nous, notre ambition, c’est d’avoir une équipe compétitive, quel que soit le groupe, je peux leur dire qu’on aura un groupe avec des valeurs. Je ne sais pas ce qu’il se passera au niveau des résultats, mais il y a des valeurs qui correspondent à l’esprit des supporters. »

Un discours qui rejoint ce qu’il confiait également à L’Équipe durant le stage aux Pays-Bas. Genesio expliquait avoir découvert un groupe plus investi qu’il ne l’imaginait avant son arrivée.

« J’ai trouvé un groupe très réceptif, très travailleur, très engagé, qui vit très bien. Ce n’est pas forcément l’image que j’avais de l’extérieur, notamment sur la saison dernière, en voyant certains matches. »

Patience demandée, exigences maintenues

Bruno Genesio ne promet donc pas de résultats immédiats alors que son effectif reste en pleine reconstruction. En revanche, il insiste sur un point : quelle que soit la composition finale du groupe, il veut une équipe capable de représenter l’identité et les exigences du public marseillais.

Le message adressé aux supporters est finalement assez simple : de la patience face aux contraintes du mercato, mais aucune concession sur l’engagement et les valeurs du futur OM.