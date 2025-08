OM : Le message fort de De Zerbi sur la fin du mercato

Au terme du match nul face au FC Séville ce samedi soir au Vélodrome (1-1), Roberto De Zerbi s’est exprimé sur l’état du mercato marseillais. Le technicien italien, qui entame sa deuxième saison sur le banc de l’OM, s’est montré serein et satisfait des avancées réalisées jusqu’à présent.

Devant plus de 60 000 supporters venus découvrir la nouvelle version de l’OM face à un adversaire européen, Roberto De Zerbi a pris la parole après la rencontre. Interrogé sur le mercato estival du club, l’entraîneur italien a affiché une confiance totale dans le travail accompli par ses dirigeants.

« Le mercato ? Je ne peux pas vous dire qui je veux encore. Mais je suis très content de ce qu’on a fait pour l’instant. On est sur la même ligne avec Pablo et Medhi. C’est à 100% le plan qui avait en tête quand on s’est retrouvé à Miami en mai après la fin de saison. Je peux vous assurer que je suis très satisfait du travail, qui n’est pas encore fini, sur le plan des départs comme des arrivées. Mais je n’ai aucun doute. »