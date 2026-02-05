OM : Le message fort de Pablo Longoria !

Vainqueur 3-0 de Rennes ce mardi soir et qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, l’OM a respiré au Vélodrome. Au lendemain de ce succès, le président marseillais Pablo Longoria a pris la parole sur Instagram pour livrer un message fort, lucide et fédérateur sur la situation actuelle du club.

Une victoire contre Rennes pour relancer une dynamique fragile

En dominant Rennes (3-0), l’Olympique de Marseille a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France, mettant fin à une période tendue marquée par des résultats irréguliers et une atmosphère pesante autour du club. Ce succès, salué comme libérateur, permet à l’OM de rester en course dans une compétition qui constitue un objectif majeur de la saison.

Sur le terrain, les Olympiens ont affiché une solidité et une implication attendues par le public du Vélodrome. Une prestation collective qui tranche avec les sorties récentes et qui a redonné, au moins temporairement, un peu d’oxygène à un groupe sous pression.

Pablo Longoria assume et appelle à la responsabilité collective

Quelques heures après la rencontre, Pablo Longoria s’est exprimé via son compte Instagram dans un long message, assumant pleinement la période compliquée traversée par le club. Le président de l’OM a notamment reconnu l’échec européen à Bruges et la frustration née du récent match nul en championnat.

« Ces dernières semaines ont été lourdes. Vraiment lourdes. (…) La responsabilité est la nôtre. Entièrement. Et la seule réponse possible est de l’assumer, sans détour », écrit-il, avant de rappeler que la victoire face à Rennes, « indispensable », ne règle pas tout mais rappelle ce dont le collectif est capable lorsqu’il est uni.

Longoria a également tenu à saluer le rôle du public marseillais, évoquant un Vélodrome exigeant mais fidèle, dont le soutien « oblige énormément ». Sans nier les difficultés, le président insiste sur un point central : « Le problème de l’OM n’est pas le talent (…) le défi, c’est la régularité ».

À travers ce message, Pablo Longoria réaffirme les ambitions initiales du club et place l’unité, l’engagement quotidien et la responsabilité collective au cœur de la réponse attendue. Un discours clair, dans un contexte où chaque résultat et chaque décision continuent de peser lourd à Marseille.