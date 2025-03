OM : Le message fort de Walid Acherchour !

L’ Olympique de Marseille s’est incliné 3-1 face au PSG dimanche soir au Parc des Princes. Une défaite logique face à un adversaire supérieur, mais qui n’a pas entamé la confiance du consultant Walid Acherchour envers Roberto De Zerbi.

Intervenant sur DAZN, Acherchour a tenu à souligner les points positifs du match réalisé par l’OM à Paris : « Je n’ai rien à reprocher à De Zerbi ce soir ! J’ai vu qu’il y avait beaucoup de débat autour de la titularisation de Greenwood, est-ce que l’OM aurait fait un coup avec Greenwood ce soir ? Les choix de De Zerbi ont été payants, malheureusement il est tombé sur une équipe du PSG qui est bien plus forte et bien plus armée. »

Malgré le score, le spécialiste a apprécié l’attitude marseillaise : « J’ai vu une équipe de De Zerbi courageuse, en allant chercher haut. Bilal Nadir a fait une première mi-temps comme il le fallait, avec ses limites, mais il a beaucoup apporté à l’OM. J’ai vu De Zerbi demander constamment d’aller chercher le PSG, d’essayer de ressortir proprement, j’ai vu une équipe avec de la personnalité. »

🎙 | « Rien à reprocher à De Zerbi » – @walidacherchour après la défaite de l’OM. 🗣💬 #PSGOM pic.twitter.com/OpX9M1A369 — DAZN France (@DAZN_FR) March 16, 2025

L’écart avec le PSG reste important, comme l’a reconnu Acherchour, notamment en raison de certaines lacunes dans l’effectif : « Mais tu ne peux pas masquer des lacunes éternellement avec par exemple l’entrée de Lirola, un Ramos qui débute… il y a des choses qui font que l’OM n’est pas prêt face à ce PSG. »

Pour autant, le consultant voit du positif et de la progression sous l’ére De Zerbi : « C’est prometteur pour la suite, pour rester à cette deuxième place. J’avais peur que le PSG mette une fessée avec une équipe de De Zerbi regroupée, avec un bus, ce n’est pas ce que l’on a vu ce soir. En espérant que pour l’OM le gap se rétrécisse les prochaines années avec des joueurs de meilleure qualité. »

Malgré la défaite, cette analyse souligne les progrès de l’OM et laisse entrevoir des jours meilleurs sous la direction de Roberto De Zerbi.