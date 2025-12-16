OM : Le mur Rulli, quand le gardien fait la différence !

L’OM s’est imposé 1-0 face à l’AS Monaco dimanche soir lors de la 16e journée de Ligue 1. Une victoire importante mais qui s’est joué à peu de choses, les deux équipes auraient pu s’imposer. Voici la note et l’appréciation de Geronimo Rulli lors de cette rencontre disputée au Stade Vélodrome.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 face à Monaco au terme d’une rencontre intense et longtemps indécise. Dominateurs dans la possession, les Phocéens ont toutefois été mis en difficulté par une ASM joueuse et dangereuse par séquences, notamment en fin de première période. Les Monégasques ont cru ouvrir le score au retour des vestiaires, mais le but de Lamine Camara a été refusé pour hors-jeu. De son côté, l’OM a manqué de précision dans le dernier geste malgré plusieurs situations intéressantes. Gerónimo Rulli a maintenu son équipe à flot avec plusieurs arrêts décisifs face à Minamino et Balogun. À l’approche du dernier quart d’heure, le score restait toujours vierge malgré l’intensité du duel.

Greenwood décisif

La délivrance est finalement venue à la 82e minute grâce à Mason Greenwood. Parfaitement servi par Højbjerg après un mouvement initié côté gauche, l’Anglais a trouvé la lucarne d’une frappe enroulée du gauche, signant son 11e but de la saison en Ligue 1. Monaco a alors poussé très fort pour égaliser, multipliant les centres et les frappes dans les derniers instants. Rulli, encore impérial, et sa défense ont résisté jusqu’au bout, repoussant les ultimes tentatives monégasques. Cette victoire précieuse permet à l’OM de battre un concurrent direct pour l’Europe. Les Marseillais restent ainsi solidement installés sur le podium avant la trêve.

A lire : Surprise ! Domenech se paye encore l’OM et De Zerbi !

La note de Geronimo Rulli : 8 / 10

Greenwood ballon d’or 🔥✅ pic.twitter.com/d7Nrt7bs37 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 15, 2025

Son appréciation

Après trois sorties délicates, le portier marseillais a parfaitement répondu présent dans un match sous haute pression. Peu sollicité dans les premières minutes, l’Argentin est rapidement monté en régime pour devenir l’un des grands artisans du succès olympien. Auteur de plusieurs arrêts déterminants face à Golovin, Akliouche ou encore Minamino, il a surtout remporté un face-à-face capital contre le Japonais à la 74e minute, un tournant de la rencontre. Certes, il a été aidé par Höjbjerg sur sa ligne et par la VAR sur deux buts monégasques refusés, mais cela n’enlève rien à sa solidité ni à sa vigilance dans les moments chauds, y compris dans le temps additionnel. Rassurant, décisif et autoritaire dans sa surface, Rulli a tenu son rang et aurait sans doute mérité le titre d’homme du match. Patron.

Les notes des médias