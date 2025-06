OM : Le mystérieux message de Medhi Benatia qui alimente les rumeurs mercato !

Alors que l’OM continue de travailler afin de dénicher des gros coups sur le marché des transferts, Medhi Benatia joue la carte du mystère. Sur son compte Instagram, le bras droit de Longoria a posté un mystérieux message venant alimenter les spéculations.

Le mercato a très bien commencé du côté de l’OM alors que le club a déjà enregistré deux nouvelles recrues sans avoir à débourser le moindre euro. Cependant, les arrivées côté olympien ne devraient pas s’arrêter là, alors que le club cherche à acquérir des joueurs capables de renforcer l’effectif. Et un mystérieux message posté par Benatia sur son compte Instagram est venu raviver la flamme chez les supporters marseillais, y voyant un signe sur le mercato.

A lire aussi : Mercato OM : Des nouveaux noms débarquent dans le dossier Laporte !

« Plus le combat est dur, plus la victoire est belle »

Accompagné d’une photo de lui en costume, Medhi Benatia écrit : « Plus le combat est dur, plus la victoire est belle ». Une manière de teaser l’arrivée d’un gros joueur à l’OM lors de ces prochains jours ? C’est ce que les supporters comprennent en tout cas, tandis que les rumeurs repartent de plus belle. Il faudra cependant se montrer encore un peu patient avant de voir de nouveaux noms annoncés du côté de l’OM.