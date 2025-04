OM : Le nouveau craquage de Laurent Nicollin !

Rien ne va plus du côté de Montpellier. En grande difficulté cette saison, le club héraultais a subi une lourde défaite face à l’Olympique de Marseille hier soir (5-1), dans un Vélodrome incandescent. Une soirée cauchemardesque de plus pour le club de la paillade, désormais plus que jamais menacé par la relégation. Face à cette nouvelle débâcle, le président, Laurent Nicollin a une nouvelle fois exprimé sa frustration, mais cette fois-ci d’une manière surprenante…

En effet, selon DAZN, le président du MHSC, Laurent Nicollin, aurait quitté le stade avant le quatrième but olympien. Un geste symbolique qui illustre le malaise du club montpelliérain dans cette saison compliquée.

Une relégation quasiment actée…

Après son énorme craquage au micro de DAZN la semaine dernière à Angers, le président du MHSC a donc une nouvelle fois exprimé son ras-le-bol ce samedi soir au Vélodrome en quittant l’enceinte du boulevard Michelet avant même la fin du match, et plus précisément le 4ème but des Phocéens.

❌ Selon les commentateurs de DAZN, le président montpelliérain Laurent Nicollin a quitté le Vélodrome en cours de match lors de la gifle reçue par le MHSC face à l’OM. Ce dernier serait parti avant le quatrième but olympien.https://t.co/FE55ouUdwf — RMC Sport (@RMCsport) April 20, 2025

Avec 12 points de retard sur le barragiste à quatre journées de la fin, le MHSC semble irrémédiablement voué à la relégation en Ligue 2. Une issue qui, sans être encore mathématiquement scellée, planait déjà depuis quelques mois sur un club en totale perdition cette saison.

