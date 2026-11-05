Un nouveau centre d’entraînement estimé à 70 millions d’euros, le retour d’Adidas dès 2027 et la recherche de partenaires financiers : Frank McCourt préparerait une profonde évolution du modèle économique de l’OM. Dans cette nouvelle vidéo, Football Club de Marseille décrypte les informations révélées par le Journal du Dimanche et les conséquences possibles de cette stratégie.

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Dix ans après son arrivée à Marseille, Frank McCourt semble vouloir ouvrir une nouvelle étape de son projet. Selon l’enquête publiée par le Journal du Dimanche, le propriétaire américain ne souhaiterait plus combler indéfiniment les déficits de l’Olympique de Marseille.

McCourt aurait investi plus de 700 millions d’euros depuis 2016, dont 100 millions supplémentaires l’hiver dernier. Malgré ces apports, le club aurait enregistré un déficit de 105 millions d’euros en 2025, selon le quotidien.

La mission confiée à Stéphane Richard est désormais claire : construire un modèle plus autonome et retrouver l’équilibre économique à l’horizon 2028.

Centre à 70 M€ et Adidas : les deux grands projets de McCourt

Le projet le plus ambitieux concerne la construction d’un nouveau centre d’entraînement et de formation. Évalué à 70 millions d’euros, le futur complexe pourrait être implanté à Trets, sur une superficie d’environ 13 hectares.

L’équipe professionnelle et le centre de formation disposeraient ainsi d’infrastructures modernisées. La Commanderie pourrait, de son côté, être réaménagée pour accueillir les équipes féminines. La localisation définitive, le financement et les démarches administratives doivent toutefois encore être finalisés.

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Autre dossier majeur : le retour d’Adidas dès la saison 2027-2028. Le futur contrat avec la marque aux trois bandes serait nettement plus rémunérateur que l’accord actuel avec Puma, estimé par le JDD à environ 25 millions d’euros par an.

Au-delà du changement de maillot, l’OM espère exploiter la puissance commerciale d’Adidas et le lien historique entre la marque et le club.

➡️ Pourquoi le retour d’Adidas à l’OM pourrait être avancé à 2027↗

Investisseurs, DNCG et mercato : les zones d’ombre du projet

La recherche de nouveaux investisseurs représente l’autre volet important de cette stratégie. Frank McCourt resterait ouvert à l’arrivée de partenaires capables d’accompagner financièrement le développement du club.

Il faut cependant distinguer une ouverture du capital d’une vente totale. L’arrivée d’investisseurs minoritaires permettrait à McCourt de rester propriétaire de l’OM tout en partageant le financement de ses futurs projets. À ce jour, aucun nouvel actionnaire, aucune offre et aucune négociation n’ont été officialisés.

➡️ McCourt, vente de l’OM et ouverture du capital : ce que l’on sait↗

La première échéance concrète arrivera dès décembre avec le prochain passage devant la DNCG. Après un mercato estival sans recrutement, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi doivent retrouver une marge financière afin de renforcer l’effectif de Bruno Genesio en janvier.

Le centre de Trets, Adidas et les éventuels investisseurs concernent principalement le moyen terme. Le rendez-vous avec la DNCG permettra donc de mesurer les premiers effets réels de cette nouvelle stratégie.

Dans cette vidéo, Nicolas Filhol revient sur les différents éléments du plan McCourt et pose la question centrale : le propriétaire américain construit-il enfin un modèle durable pour l’OM, ou cherche-t-il avant tout à ne plus financer seul les déficits du club ?