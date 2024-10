OM : Le onze de De Zerbi pour le match face au PSG, sans Jonathan Rowe !

L’Olympique de Marseille reçoit le PSG pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Voici le onze de départ qu’a décidé d’aligner Roberto De Zerbi pour ce match.



C’est le choc de Ligue 1 ce soir au Vélodrome ! Le onze de départ de l’Olympique de Marseille est tombé avec Rulli dans les buts, Balerdi et Kondogbia en défense. Murillo à droite et Brassier à gauche en tant que latéral. Hojbjerg est accompagné de Rabiot au milieu avec Harit en 10. Greenwood est titulaire à droite, Henrique à gauche et Wahi en pointe.

Un 4-2-3-1

Rulli – Rongier Cornélius Brassier Murillo – Kondogbia Hojbjerg – Greenwood Harit Henrique – Maupay

Déclarations d’avant-match

Luis Enrique en conférence de presse : « De Zerbi est un entraîneur passionnant, je l’ai suivi à Brighton. Sur ce qu’il cherche avec le ballon, la manière dont il veut dominer les matches, avec un pressing constant et haut, c’est très intéressant. Il parvient à convaincre et amener les joueurs avec lui. C’est un entraîneur passionnant. Je me suis beaucoup amusé à regarder ses matches à Brighton. J’espère que je m’amuserai moins demain (dimanche). » (source L’Équipe)

Roberto De Zerbi était présent ce vendredi au centre RLD pour la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Il a évoquer la manière dont ses joueurs devront disputer le classique de dimanche soir :« Je parle presque tous les jours avec les joueurs. Beaucoup ne jouaient pas en France l’année dernière, ça demande une adaptation, mais je pense que nous sommes capables de l’emporter. J’ai entendu dire que la dernière victoire datait d’il y a deux ans, qu’il y’avait eu beaucoup de défaites et de buts encaissés lors des derniers affrontements, il ne faut pas y penser. Il faudra jouer avec courage !«