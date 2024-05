OM : Le onze de Gasset à Reims avec Meité et Gueye titulaires !

Jean-Louis Gasset : On a pris la décision avec la direction de partir cet après-midi, arriver à l’hôtel ce soir et demain matin avoir une discussion individuelle avec tous les joueurs, pour voir qui est concerné. Demain à 23h, il faut qu’on soit virtuellement européen. On récupère Balerdi, on perd Samuel Gigot, il a un problème de hanche. Ounahi avait une contracture à la cuisse pour Lorient, je pense qu’il va s’entrainer. Harit reste incertain il a une contracture. Aubameyang a des problèmes gastriques depuis son retour d’Italie, il n’est pas en forme, fatigué et il ne s’est pas entrainé. »

Samba Diawara : « L’état d’esprit devra être combatif comme il l’a été à Brest et on devra ajouter de la qualité dans notre jeu. Contre Brest on a fait un match correct mais on se doit de faire mieux si on veut prétendre à une victoire contre une équipe comme celle de l’OM. Recevoir l’OM ça reste un match à part parce que l’OM est un club à part. Je pense que quand on joue face à l’OM dans un stade qui va être bien garni, la motivation vient d’elle-même. Essayer de faire tomber un club qui a eu un tel parcours européen je pense que ça peut aussi être un challenge. Mais que ça soit l’OM ou un autre adversaire, on est déterminé à faire une prestation aboutie avec un résultat positif au bout. »