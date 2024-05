OM : C’est confirmé pour la Gambardella?

C’est maintenant confirmé, l’Olympique de Marseille jouera la finale de la Gamabardella sans trois de ses éléments essentiels… Un coup dur pour le club marseillais !

La belle épopée en Gambardella ne se terminera pas comme prévue ! Malheureusement, le groupe ne sera pas au complet puisque quelques uns des joueurs ne pourront pas disputer cette finale avec leurs coéquipiers. En effet, comme l’explique La Provence ce mercredi, les trois jeunes marseillais appelés pour disputer l’Euro avec l’Equipe de France ne seront pas de retour dans le groupe. Sternal, Bakola et Sellami devraient bien être absents pour la finale contre le Stade de Reims.

« L’OM a eu l’intelligence de ne pas bloquer les joueurs », a même glissé l’entourage d’un des trois joueurs à La Provence. Un coup dur tout de même pour les minots qui perdent là trois éléments essentiels de l’équipe de Bracconi.

Le coup de gueule de Gasset à la FFF

En conférence de presse, Jean-Louis Gasset est revenu sur les absences d’Enzo Sternal, Darryl Bakola et Yanis Sellami, convoqués avec l’équipe de France pour participer à l’Euro U17, alors qu’il y a de grosse échéances avec les U19 de l’OM. Le coach de l’OM a pointé du doigt le calendrier mis en place par la FFF : « C’est notre dada d’aller voir par les jeunes. Par tous les clubs où on est passé, on a toujours découvert des pépites comme on dit. Là on a retrouvé une équipe de U19, une bonne génération, très forte. Et d’ailleurs à ce niveau-là, je suis allé les voir ce matin à l’entraînement. Ils vont jouer les quarts de finale des playoffs et la finale de la Gambardella sans leurs trois internationaux qui sont partis au championnat d’Europe. Ce qui est, à mon avis, très étonnant. C’est vrai que l’équipe de France c’est important, mais on aurait pu ou on aurait dû regarder le calendrier pour que l’Olympique de Marseille se présente dans ces matchs de fin de saison, qui sont cruciaux pour le club, parce que gagner la Gambardella c’est toujours quelque chose d’important dans la carrière. Ce matin quand j’ai vu l’équipe mise en place, elle était sans les trois joueurs qu’on avait pris à l’entraînement. Et on me dit ah mais non, ils sont avec la sélection. Je trouve ça assez moyen. »