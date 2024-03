OM : Le onze de Gasset face à Clermont avec un changement tactique?

L’Olympique de Marseille se déplace à Clermont pour y affronter les joueurs de Pascal Gastien dans le cadre du match de la 24e journée de Ligue 1. Voici le onze de l’entraîneur !

Pau Lopez est dans les buts. En l’absence de Gigot, Gasset préfère repasser à 4 derrière avec Mbemba, Balerdi, Clauss et Merlin. Au milieu, un duo Ounahi Gueye sera derrière un trident offensif Sarr, Ndiaye, Harit. Aubameyang est seul en pointe !

Déclarations d’avant-match

Jean Louis Gasset : C’est un groupe avec lequel il faut aller doucement. J’ai demandé un peu plus dans l’investissement et dans la technique. On va mettre un cran en plus à l’extérieur. On a fait deux bons résultats chez nous. Il faut aller à l’extérieur. On regarde pas notre classement. L’objectif est de réalisé une bonne fin de saison. Il y a des joueurs qui ne peuvent pas enchaîner trois matchs d’affilés. Je coupe le match en deux des joueurs qui ne peuvent pas enchaîner. Soit ils sortent ou ils rentrent à la 60e. Il faut rentrer dans les têtes et aussi dans le groupe. On a besoin de tout le monde pour nous ramener là on l’on doit être.On a gagné et marqué 7 buts en 2 matchs. On doit améliorer beaucoup de choses collectivement et individuellement. Il faut que chacun monte d’un cran. Il faut garder le même cap. Demain c’est un test à l’extérieur.

Pascal Gastien : « On pense à l’OM avant de penser au reste. On prend les matchs les uns après les autres, on ne peut pas se permettre d’anticiper »

Florent Ogier : « Tous les joueurs sont réactifs et concernés. C’est un ingrédient important dans la course au maintien. Face à Marseille, on sera chez nous. On aura des qualités à faire valoir et on va essayer d’emballer ce match. »