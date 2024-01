OM : Le onze de Gattuso avec les moyens du bord !

L’Olympique de Marseille reçoit l’AS Monaco pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Voici le onze de Gennaro Gattuso !

Pau Lopez est dans les buts avec Leonardo Balerdi et Bamo Meité en défense. En latéral, Clauss est à droite avec Ulisses Garcia à gauche. Au milieu, Onana est titularisé avec Kondogbia et Veretout. Luis Henrique a la confiance du coach aux côtés de Vitinha et Aubameyang.

A LIRE AUSSI : OM – Monaco : Quelle heure Quelle chaine TV ?

En 4-3-3

Lopez

Clauss – Meïté – Balerdi – Garcia

Veretout – Onana – Kondogbia

Henrique – Vitinha – Aubameyang

Ou en 5-2-3

Lopez

Clauss – Onana – Meïté – Balerdi – Garcia

Veretout -Kondogbia

Henrique – Vitinha – Aubameyang

🅒🅞🅜🅟🅞 #OMASM ⚔️ Le XI de départ aligné par 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗿𝗼 𝗚𝗮𝘁𝘁𝘂𝘀𝗼 🇮🇹 pour la 19e journée de @Ligue1UberEats ⚡️ pic.twitter.com/eMda0vxT6D — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 27, 2024

Confrontations OM VS Monaco en Ligue 1

Victoires de l’OM : 42 Match nul : 25 Victoires Monaco : 37

Déclarations d’avant-match

Présent en conférence de presse ce jeudi avant la reception de l’AS Monaco, Gennaro Gattuso a donné son avis sur son adversaire : « Monaco peut faire mal offensivement, ils sont très forts dans les 20 derniers mètres. Mais ce n’est pas une équipe parfaite non plus. Ils peuvent être mis en difficulté quand ils n’ont pas le ballon. On est capable de le faire ! ». Le technicien italien espère se rapprocher au classement. « Le classement est serré, il y a encore beaucoup de matches à jouer. J’ai l’espoir qu’on va changer cette situation. Nous ne sommes qu’à cinq points de Monaco avant le match de samedi. On a la possibilité de bien se relancer dès ce week-end. Et je suis sûr qu’on a les moyens de décrocher un bon résultat. »