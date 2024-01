OM – Monaco : Quelle heure Quelle chaine TV ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille reçoit l’AS Monaco ce samedi pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? retrouvez toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France dans cet article.

Le championnat de France de Ligue 1 a repris ce vendredi soir par un OL – Rennes, mais le gros match va se jouer ce samedi au stade vélodrome avec l’affiche OM – Monaco. L’OM doit retrouver le chemin de la gagne après le nul concédé face à Strasbourg et l’élimination en Coupe de France face à Rennes !

Présent en conférence de presse ce jeudi, Gennaro Gattuso a évoqué son adversaire de samedi. « Monaco peut faire mal offensivement, ils sont très forts dans les 20 derniers mètres. Mais ce n’est pas une équipe parfaite non plus. Ils peuvent être mis en difficulté quand ils n’ont pas le ballon. On est capable de le faire ! Le classement est serré, il y a encore beaucoup de matches à jouer. J’ai l’espoir qu’on va changer cette situation. Nous ne sommes qu’à cinq points de Monaco avant le match de samedi. On a la possibilité de bien se relancer dès ce week-end. Et je suis sûr qu’on a les moyens de décrocher un bon résultat. »

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre OM – Monaco ?

L’OM affronte Monaco ce samedi soir. Le match débutera à 21h00 et sera diffusé en direct sur DAZN, Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot

La compo probable de Marseille

Lopez – Clauss, Meité, Balerdi, Garcia – Onana, Veretout, Kondogbia – Correa, Aubameyang, Vitinha.

Entraîneur : Gennaro Gattuso.

