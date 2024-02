OM : Le onze de Gattuso pour le match face à Brest avec plusieurs surprises !

L’OM se déplace à Brest ce dimanche soir pour y affronter les hommes d’Eric Roy. Voici le onze mis en place par Gennaro Gattuso pour cette rencontre.

Blanco

Clauss Balerdi Mbemba Garcia

Ounahi Onana Harit

Sarr Moumbagna Ndiaye

Confrontations OM VS Brest

Victoires de l’OM : 14 Match nul : 6 Victoires Brest : 8

Déclarations d’avant-match

Interrogé en conférence de presse ce samedi avant le déplacement de l’OM à Brest, Geoffrey Kondogbia a indiqué l’importance de cette rencontre, sans toutefois vouloir « surjouer ». « Je ne suis pas une personne qui est inquiète par nature. On a encore des choses à jouer, l’espoir est important. Je suis rempli de confiance, a affirmé Kondogbia. On est conscient des aspects à améliorer. On est encore dans la course pour toutes les compétitions. On doit enchaîner et ne pas rester sur un résultat qui nous a déplu. On est des compétiteurs. La rencontre face à Brest est importante, il ne faut pas surjouer et connaître les points faibles ainsi que les points forts. Le terrain reste le plus important », a-t-il ajouté.

Eric Roy a évoqué son passage à l’OM… Une aventure qui l’a particulièrement marquée ! « J’ai toujours un lien personnel avec les clubs par lesquels je suis passé. Je n’ai jamais triché, j’ai toujours laissé une part de moi-même et je laisserai aussi quelque chose à Brest. À Marseille, j’ai vécu des émotions incroyables avec une équipe très forte qui n’a pas été récompensée, notamment avec cette finale de Coupe de l’UEFA en 1999. Quand on est joueur, on ne ressort pas indemne d’une aventure avec l’Olympique de Marseille. Moi, le Niçois, je me suis investi à fond à Marseille »