OM : Le onze type selon L’Équipe après la 7ᵉ journée avec un trio marseillais !

Pour la 7ᵉ journée de Ligue 1, L’Équipe a publié son équipe type dominée par plusieurs performances individuelles marquantes. Parmi celles-ci, l’OM est bien représenté : Roberto De Zerbi figure parmi les entraîneurs de la semaine, tandis que Benjamin Pavard et Matt O’Riley sont retenus dans le onze.

Outre les Marseillais, l’équipe type inclut trois joueurs du RC Strasbourg et deux du RC Lens, confirmant l’importance de ces clubs ce week-end.

Voici le onze ty de @lequipe !!

De Zerbi, Pavard et O’Riley sont là !#OM pic.twitter.com/HEWbk0wZfg — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 6, 2025

Une belle reconnaissance pour l’OM

La présence de Roberto De Zerbi dans cette équipe type souligne l’impact tactique du coach depuis le début de saison. Il est récompensé pour sa gestion de l’effectif et pour la performance collective de son équipe.

Quant à Pavard, il est cité parmi les défenseurs les plus solides du week-end, tandis que O’Riley brille au milieu, notamment après son match remarquable contre Metz, où il a été buteur et passeur.

L’OM a remporté ce match à Metz sur le score de 3-0, démontrant à la fois solidité défensive et efficacité offensive.

Analyse de la configuration du onze type et de l’apport marseillais

L’équipe type de la 7ᵉ journée synthétise les hommes forts du week-end. Parmi eux :

Défense : Pavard se distingue par sa constance, au côté des défenseurs strasbourgeois et lensois.

: Pavard se distingue par sa constance, au côté des défenseurs strasbourgeois et lensois. Milieu de terrain : O’Riley est choisi comme l’un des meilleurs relayeurs, aux côtés d’autres joueurs influents du championnat.

: O’Riley est choisi comme l’un des meilleurs relayeurs, aux côtés d’autres joueurs influents du championnat. Entraîneur : De Zerbi est salué pour son coaching, notamment la rotation et la cohésion collective.

La présence de trois Strasbourgeois dans ce onze montre la belle performance collective du club alsacien ce week-end. De leur côté, les deux Lensoises confirment la solidité de l’effectif lensois dans les recentres du championnat.

Pour l’OM, l’intégration de Pavard et O’Riley dans cette sélection est une reconnaissance de la réussite du mercato estival à la fin du mois d’août.