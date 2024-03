OM : Le pire et le meilleur tirage en Ligue Europa

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Malgré un match raté et une défaite 3-1 face à Villarreal, l’OM est qualifié pour les quarts de finale de Ligue Europa. Le club olympien va connaitre son adversaire ce vendredi, quel est le meilleur et le pire tirage ?

L’OM a obtenu son billet tout comme les clubs anglais West Ham United et Liverpool FC mais aussi les 3 clubs italiens AC Milan, AS Roma et l’Atalanta mais aussi le Benfica et Bayer Leverkusen.

Quel est le pire tirage ?

Le plateau est relevé donc l’OM va affronter un gros club. On vous a posé la question sur X et c’est Liverpool qui est clairement le club a éviter !

👿 Quel est le pire tirage pour l’OM en quart ? #OM #EuropaLeague #tirage — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 14, 2024

Quel est le « meilleur » tirage ?

Difficile d’avoir un tirage simple, pour autant l’Atanlata et Benfica sont les deux clubs les moins redoutés…

😆Quel est le meilleur tirage pour l’OM en quart de Ligue Europa ? #OM #EuropaLeague #tirage — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 14, 2024





L’OM, dernier club français engagé en Europa League devrait tirer un gros poisson comme l’a dit Kondogbia après la défaite à Villarreal jeudi soir. « Ce n’est pas tous les jours que l’on se qualifie en quart de finale de Coupe d’Europe, on est contents. Le premier match a eu une influence, on a déjoué, raté l’entame. On a trop reculé et cela nous a mis en difficulté. On n’a pas su rentrer comme il fallait. On a su réagir par le caractère. Il y a eu des doutes, mais on a essayé de relever la tête. En quart, on va jouer une grosse équipe, il va falloir affronter un gros poisson, » a expliqué le milieu de terrain marseillais au micro de Canal+.

Le tirage au sort des quarts de finale de Ligue Europa, à quelle heure et sur quelle chaine TV ?

Le tirage au sort des quarts de finale, des demi-finales et de la finale de la Ligue Europa 2023/24 aura lieu le vendredi 15 mars à Nyon en Suisse à partir de 13 heures. Il sera diffusé sur Canal+ Foot et RMC Sport.

Ou voir ce tirage au sort en streaming ?

L’UEFA va également diffusé ce tirage au sort de Ligue Europa sur son site internet.

Quand auront lieu les quarts de finale de la Ligue Europa ?

Les rencontres des quarts de finale de la Ligue Europa sont programmés les 11 et 18 avril prochains.