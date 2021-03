OM : Le point sur les contrats avant la grande lessive du mercato estival !

Un grand ménage est annoncé pour cet été, cette année zéro va correspondre à un grand renouvèlement. L’occasion de faire un point sur les contrats pros de l’effectif marseillais.

Dimitri Payet et Steve Mandanda ont prolongé et lissé leur salaire jusqu’en 2024. Perrin avait avant cela prolongé son contrat, tout comme Alvaro dont l’option d’achat a été levée. Cependant, il reste encore une dizaine de joueurs professionnels dont le contrat se termine en juin prochain.

Rocchia ne devrait pas être conservé, tout comme Khaoui mais aussi Valère Germain. Quid de Thauvin et Amavi ? Des négociations ont débuté mais rien n’est acté dans ces deux dossiers. Il y a aussi les recrues: Nagatomo n’a qu’un contrat d’un an, Balerdi, Cuisance et Lirola sont prêtés avec des options d’achats élevées, 15M€ pour l’argentin, entre 17M€ pour le milieu français et 12M€ pour le latéral espagnol.

9 joueurs en fin de contrat cet été

Quid de Milik dont le départ vers la Juve est annoncé par la presse italienne, mais aussi des retours de Strootman et de son salaire XXL. Radonjic ne devrait pas être conservé par le Herta, son option d’achat ne sera pas levée. Longoria ne va pas beaucoup dormir cet été…

A lire: MERCATO OM : LONGORIA VA FAIRE LE MÉNAGE, SANS EXCEPTION ?

le point sur les contrats de l’effectif de l’OM ( Mars 2021)

En gras les habituels titulaires

2021 Amavi, Thauvin, Germain, Rocchia, Khaoui, Nagatomo, Balerdi (prêt avec OA), Cuisance (Prêt avec OA), Lirola (Prêt avec OA),

2022 Sakai, Kamara, Ngapandouetnbu, Milik (Prêt avec OA), Lopez (prêté avec OA à Sassuolo)

2023 Benedetto, Caleta-Car, Alvaro, Strootman (prêté sans OA au Genoa), Radonjic (prêté avec OA au Herta Berlin), Perrin

2024 Rongier, Mandanda, Payet, Gueye