Mercato OM : Longoria va faire le ménage, sans exception ?

L’effectif olympien devrait être sérieusement remodelé cet été. Au delà des joueurs en fin de contrat et des prêts, Pablo Longoria serait déterminé à faire le ménage selon les exigences de Jorge Sampaoli…

Cette arrivée en cours de saison permet à Jorge Sampaoli de pouvoir évaluer son effectif. Ce dernier devra ensuite trancher avant le reconstruction estivale annoncée. Selon le journaliste Florent Germain, le président Pablo Longoria serait prêt à se séparer de n’importe quel élément qui ne conviendra pas, y compris des longs contrats comme celui de Payet…

Si Sampaoli dit Payet j’en veux plus, je pense que l’OM est capable de négocier un départ

« C’est totalement un bilan de compétence, Sampaoli dit je fais des évaluations. Il va regarder qui a le coffre, le talent, le caractère pour assumer mon management, mes idées et ma philosophie de jeu. Ça a le mérite d’être clair. Des fois, tu es prisonnier des joueurs sous contrat. Mais j’ai le sentiment très clair suite à des échanges avec des gens de l’OM que même les joueurs sous contrat y compris longue durée ça ne leur fait pas peur. Si Sampaoli dit Payet j’en veux plus, je pense que l’OM est capable de négocier un départ. Ils veulent vraiment une année zéro dans laquelle tout le monde ait le profil, la mentalité, le caractère, le jeu pour démarrer un nouveau projet. Avec un Sampaoli qui est très clair sur ce qu’il veut, et un président comme Longoria, qu’on me le décrit comme un killer en négos, et prêt à s’entourer d’avocats compétents pour gérer ce genre de contrats, il en est capable et il va faire le ménage… » Florent Germain – source : After Foot RMC (22/03/2021)