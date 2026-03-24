OM : le programme complet des internationaux marseillais pour la trêve de mars 2026 !

Les joueurs de l’Olympique de Marseille sont dispersés aux quatre coins du globe durant la trêve internationale de mars. Entre matchs amicaux et éliminatoires, plusieurs cadres et jeunes éléments du club phocéen sont mobilisés avec leurs sélections respectives. Voici le calendrier détaillé des internationaux de l’OM.

Rulli, Gouiri, Hojbjerg : des cadres très sollicités

Le gardien Geronimo Rulli retrouvera l’Argentine pour deux rencontres amicales disputées à Buenos Aires. L’Albiceleste affrontera la Mauritanie le 27 mars, puis la Zambie le 31 mars, dans un contexte de préparation internationale.

En attaque, Amine Gouiri sera engagé avec l’Algérie pour deux matchs amicaux en Italie. Les Fennecs défieront le Guatemala à Gênes le 27 mars, avant un test plus relevé face à l’Uruguay à Turin le 31 mars.

Du côté de l’Europe, Pierre-Emile Hojbjerg participera aux éliminatoires de la Coupe du monde avec le Danemark. Les Danois recevront la Macédoine du Nord le 26 mars à 20h45, un rendez-vous officiel important dans la course à la qualification.

Weah, Timber et les jeunes : l’OM présent sur tous les fronts

Timothy Weah, appelé avec les États-Unis, disputera deux rencontres amicales de haut niveau à Atlanta : face à la Belgique le 27 mars, puis contre le Portugal le 31 mars.

Avec les Pays-Bas, Quinten Timber enchaînera deux matchs amicaux, contre la Norvège le 27 mars à Amsterdam et face à l’Équateur le 31 mars à Eindhoven.

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La relève de l’OM est également concernée. Ethan Nwaneri jouera avec l’Angleterre U21 contre Andorre (27 mars) et la Moldavie (31 mars) dans le cadre des qualifications à l’Euro. Arthur Vermeeren, avec la Belgique U21, affrontera l’Autriche (27 mars) puis les Pays-Bas (30 mars). Enfin, Tadjidine Mmadi participera avec l’équipe de France U19 à un tournoi qualificatif en Croatie (Norvège le 25 mars, Suisse le 28 mars, Croatie le 31 mars).

Au total, cette trêve internationale illustre l’importance des internationaux de l’Olympique de Marseille, mobilisés dans plusieurs compétitions et catégories, entre préparation et enjeux officiels.

Tableau du programme des internationaux de l’OM