OM : Le programme TV complet des 6 prochains matches !
OM Actualités

OM : Le programme TV complet des 6 prochains matches !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

La LFP a officialisé ce jeudi la programmation du match de la 7e journée de Ligue 1. L’OM se déplacera à Metz le samedi 4 octobre à 17h, un horaire dicté par les contraintes européennes et la diffusion télévisée. La rencontre sera retransmise sur BeIN Sports 1. Ce choix s’explique notamment par la présence du choc Lille-PSG programmé le dimanche soir et par l’engagement continental des Marseillais, qui recevront l’Ajax Amsterdam au Vélodrome le mardi précédent en Ligue des champions.

Un automne chargé pour l’OM

La programmation met en lumière un calendrier particulièrement dense pour les hommes de Roberto De Zerbi. Entre la réception de Lorient, le déplacement à Strasbourg, le choc face au PSG et les affiches européennes contre le Real Madrid et l’Ajax, l’OM enchaînera six rencontres en seulement trois semaines. Une séquence qui exigera de la profondeur de banc et une gestion rigoureuse des temps de jeu.


Cette série de matches se terminera avec le déplacement à Metz, juste avant la trêve internationale d’octobre. Un moment de répit bienvenu pour les organismes, après un bloc de rencontres capitales aussi bien en championnat qu’en coupe d’Europe.

 

Le programme complet de l’OM jusqu’à la trêve

 

Afin de mesurer l’intensité qui attend les Olympiens, voici le calendrier détaillé des six prochaines échéances :

  • Vendredi 12 septembreOM – Lorient (20h45, Ligue 1+, 4e journée)
  • Mardi 16 septembreReal Madrid – OM (21h00, Canal+, Ligue des champions, 1ère journée)
  • Dimanche 21 septembreOM – PSG (20h45, Ligue 1+, 5e journée)
  • Vendredi 26 septembreStrasbourg – OM (20h45, Ligue 1+, 6e journée)
  • Mardi 30 septembreOM – Ajax Amsterdam (21h00, Canal+, Ligue des champions, 2e journée)
  • Samedi 4 octobreMetz – OM (17h00, BeIN Sports 1, 7e journée)

Après cette dernière échéance, les Marseillais basculeront dans une nouvelle trêve internationale, prévue à partir du lundi 6 octobre.

