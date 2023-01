OM : le PSG battu ! La Ligue 1 relancée ?

L’Olympique de Marseille réalise une première partie de saison record sous Igor Tudor. Malgré tout, les Olympiens n’étaient que troisièmes sans espoirs crédibles de titre, en raison du PSG, jusqu’à dimanche soir. Et si ça avait changé hier soir ?

En effet, le Paris Saint-Germain s’est incliné hier soir sur la pelouse de Rennes, un but à zéro. La seconde défaite pour les hommes de Galtier depuis la reprise post Coupe du Monde, après le revers (3-1) subi à Lens il y a quelques semaines. Conséquence ? L’OM n’est plus qu’à cinq points du leader avec une moitié de championnat encore à jouer (voir classement plus bas). De quoi y croire à nouveau ?

Attention cependant car le tombeur du PSG, le Stade Rennais, en profite pour se replacer au classement, en embuscade, pas loin des Marseillais. Sans oublier qu’il faudra affronter les Bretons ce vendredi au stade Vélodrome en seizième de finale de Coupe de France.

Tous les concurrents directs à l’OM pour les places européennes (Lens, Monaco, Rennes, Lille) se sont imposés ce weekend. Dans le même temps, Lyon s’est incliné sur sa pelouse, deux buts à un, face à Strasbourg.

LES RÉSULTATS DE LA 19eme JOURNÉE

Samedi 14 janvier

Lens 1 – 0 Auxerre

Marseille 3 – 1 Lorient

Lyon 1 – 2 Strasbourg

Dimanche 15 janvier

Lille 5 – 1 Troyes

Montpellier 0 – 3 Nantes

Toulouse 1 – 1 Brest

Reims 0 – 0 Nice

Angers 1 – 2 Clermont

Monaco 7 – 1 Ajaccio

Rennes 1 – 0 PSG

CLASSEMENT