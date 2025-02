OM : Le Qatar? Ils ont tué la Ligue 1 !

Enorme débat ce lundi dans notre émission Débat Foot Marseille. Benjamin Courmes et Jean-Charles De Bono échangent sur les Droits TV et l’influence négative du PSG.

Ce lundi dans Débat Foot Marseille, Benjamin Courmes a animé une discussion autour des Droits TV et du grand n’importe quoi qui règne autour de la LFP et du diffuseur depuis quelques mois. Pour notre journaliste, le problème réside dans l’existence du PSG sous l’ère Qatari… Jean-Charles De Bono, consultant pour Football Club de Marseille et ancien joueur de l’OM, n’est pas vraiment de cet avis.

Di Meco pousse un énorme coup de gueule contre Labrune !

La LFP est dans une posture très compliqué depuis les problèmes liés aux Droits TV. Les dirigeants du football ainsi que les suiveurs commencent à taper du poing sur la table sur les décisions de Vincent Labrune. Eric Di Meco a poussé son coup de gueule sur RMC dans l’émission de Jérôme Rothen.

Dans ce pays, il n’y a jamais de responsables. On a un foot en faillite et on compte sur ceux qui nous ont mis dans la m*rde pour nous en sortir. Après l’expérience Mediapro, comment a-t-on pu faire les mêmes erreurs ? Comment peut-on continuer à soutenir Labrune ? », s’est exclamé l’ancien joueur de l’OM.