OM : Le retour du bâton pour Neal Maupay !

Invité de l’émission Stephen Brunch sur RMC, Adrien Thomasson est revenu sur l’épisode de chambrage des joueurs du RC Lens lors de leur victoire face à l’OM (1-0) le 8 mars dernier. Un geste qui faisait suite à une provocation de Neal Maupay lors du match aller.

La scène a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Dans les couloirs du Vélodrome, le jeune milieu lensois Tom Pouilly s’était saisi d’une enceinte pour diffuser Les Corons, un hymne associé au RC Lens. Un geste qui n’a pas été du goût de Roberto De Zerbi, qui se dirigeait alors vers la salle de presse. L’entraîneur marseillais, visiblement agacé, avait failli intervenir personnellement avant que le service communication de l’OM ne coupe la musique. Dans les tribunes, les supporters lensois avaient ajouté à la provocation en entonnant Wesh alors de Jul, un titre habituellement diffusé pour célébrer les victoires marseillaises.

Une réaction préméditée des Lensois

Cet épisode n’était pas anodin pour les joueurs lensois. Adrien Thomasson, suspendu lors de cette rencontre, a expliqué que ce chambrage avait été planifié en réponse à un geste de Neal Maupay quelques mois plus tôt. « Moi je n’étais pas là, j’étais suspendu pour ce match. Mais ce qui est vrai et ce que je dois vous avouer, c’est qu’on avait été bien piqués au match aller quand Neal Maupay avait mis ‘Les Corons’ dans sa story Instagram », a-t-il confié. « On s’était dit qu’on lui préparerait quelque chose au match retour si on avait la chance de gagner », a ajouté le milieu lensois.

Une rivalité qui pourrait bien animer les prochaines confrontations entre Lensois et Marseillais en Ligue 1.