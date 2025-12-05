OM : Le rôle fondamental de Rulli dans le système de De Zerbi

Passé par les rangs de l’OM entre 1998 et 2000, Stéphane Porato suit toujours avec attention l’évolution du club olympien. L’ancien gardien a récemment livré une analyse très précise du rôle de Gerónimo Rulli, devenu un élément essentiel dans le onze de Roberto De Zerbi. Pour lui, l’Argentin n’est pas seulement un dernier rempart : il est un véritable premier relanceur, au cœur du projet de jeu marseillais.

Stéphane Porato a rappelé l’importance capitale du gardien dans une équipe qui base sa construction sur des sorties de balle propres : « Considéré comme un joueur de champ en plus dans une équipe qui évolue haut, il s’insère dans les schémas de passe. Son rôle est d’autant plus important que le jeu de l’OM repose sur des sorties de balle de derrière », a expliqué l’ancien portier olympien.

Le rôle clé de Rulli dans la relance marseillaise

Pour lui, la philosophie de De Zerbi exige un comportement très spécifique : « Il faut donc forcer les adversaires à venir te presser, pour éliminer le premier et créer le décalage, sinon le jeu devient inopérant. »

Porato estime que Rulli assume parfaitement cette responsabilité, au point d’avoir gagné une marge d’erreur grâce à ses performances régulières : « Il est décisif depuis un an et demi, il a gagné tellement de points que l’erreur qui coûterait un but est assumée, en retour. Si tu demandes à ton gardien de prendre des risques à la relance, de tenter des passes qui cassent les premières lignes de pressing, il faut aussi lui dire que, s’il se loupe, ce n’est pas grave. »

L’ancien international français ne considère d’ailleurs pas que l’Argentin prenne réellement des risques inconsidérés : « De l’extérieur, les observateurs ont peut-être l’impression qu’il joue avec le feu, mais pas du tout, en fait. Il est mis en situation tous les jours à l’entraînement, il répète à l’infini les sorties de balle, il sait exactement ce qu’il doit faire quand il contrôle le ballon du droit et s’oriente de ce côté-là. Il sait exactement quel coéquipier va décrocher pour demander le ballon, quel autre va prendre l’espace, etc. Tout est travaillé, cela se sent. »

Avec ses 80 matches disputés sous le maillot olympien, ses 32 clean sheets et une finale de Coupe de l’UEFA en 1999, Stéphane Porato sait mieux que personne ce qu’implique de garder les cages marseillaises. Son analyse confirme la montée en puissance de Gerónimo Rulli, devenu un élément structurant du projet olympien et un rouage indispensable au jeu de position voulu par De Zerbi.

