OM : Ce qui préoccupe et stresse vraiment De Zerbi !

À l’approche du déplacement à Auxerre samedi (21h05) pour la 11e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille doit faire face à une cascade de blessures qui bouleverse la préparation de Roberto De Zerbi. L’entraîneur phocéen, déjà confronté à une série de trois matches en sept jours, n’a pas masqué son inquiétude quant à l’état de son effectif.

« C’est vraiment le point noir de cette période, la chose qui me préoccupe, me stresse, me rend nerveux. C’est une chose d’avoir deux ou trois blessures, c’en est une autre d’en avoir sept ou huit. » a-t-il déclaré vendredi midi. La réalité lui a donné raison quelques heures plus tard : huit joueurs ont manqué la séance de veille de match, Emerson étant resté en salle.

Les retours de Leonardo Balerdi (mollet gauche) et Timothy Weah (cuisse gauche) ne sont pas envisagés avant lundi. Bilal Nadir, victime d’un malaise mercredi, est au repos forcé. Quant à Hamed Junior Traoré, il a rechuté, un incident qui a conduit à un réajustement interne : un kinésithérapeute a été rétrogradé dans le groupe Pro 2.

De Zerbi détaille : « Les choses n’évoluent pas bien avec Traoré, c’est encore trop tôt. Pour Nadir, il était juste déshydraté et a eu une chute de tension. »

Pour Parier sur le match LOSC – OM rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

A lire aussi : LOSC – OM : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV ?

Un effectif limité avant une semaine cruciale

Déjà éprouvé lors du nul contre Angers (2-2), l’effectif marseillais aborde cette nouvelle semaine dans un état physique préoccupant. Avec trois rendez-vous en sept jours (Auxerre, Atalanta, Brest), De Zerbi appelle ses joueurs à un sursaut mental pour compenser les absences.

« Il faut se souder encore plus, puiser l’énergie non pas dans le corps mais dans la tête. » insiste l’entraîneur, conscient de la fragilité de son groupe.

Le technicien lombard espère que cette période difficile pourra être rapidement suivie d’une dynamique positive :

« Après, il y aura peut-être une série de cinq, six, sept nouvelles victoires, mais, en ce moment, il faut qu’on soit encore plus concentrés, plus déterminés, plus méchants, dans le bon sens. »

La question reste désormais de savoir si l’OM parviendra à tenir le choc avec un effectif réduit et fatigué, avant un mois de novembre décisif.

A lire aussi : Le message fort de De Zerbi ! Murillo de retour, gros doute pour Hojbjerg et les gros objectifs du coach… les 3 infos OM du 4 décembre 2025