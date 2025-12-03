OM : Le rôle particulier de Théo Vermot !

Théo Vermot continue de surprendre à l’OM malgré un parcours atypique. L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Laurent Batlles, s’est confié à L’Équipe sur le cheminement du gardien de 28 ans, actuellement troisième portier derrière Gerónimo Rulli et Jeffrey de Lange. Débarqué à l’été 2024, Vermot n’a jamais joué avec l’équipe première mais s’est imposé dans le groupe de Roberto De Zerbi.

Laurent Batlles, qui a entraîné Théo Vermot à Saint-Étienne, n’est pas surpris de sa place régulière dans le groupe marseillais. Il a rappelé que le gardien avait connu un parcours semé d’embûches : « Il n’a peut-être pas eu la carrière qu’il aurait dû avoir », confie-t-il. Entre Orléans, Fréjus Saint-Raphaël et les équipes de jeunes, Vermot a dû faire preuve de patience et d’humilité pour progresser.

Vermot, un rôle particulier de 3e gardien

L’ancien coach insiste sur l’importance de l’expérience acquise dans les divisions inférieures : « Je lui ai souvent dit que l’essentiel c’était de jouer, peu importe le niveau, quitte à redescendre dans des plus petits clubs, des plus petites divisions. Il a eu l’humilité de le faire et ce n’est pas évident quand on a été formé dans un club pro. » Cette attitude a visiblement porté ses fruits à l’OM, où il se montre constant et sérieux.

Batlles souligne également le caractère positif du gardien : « C’est difficile d’être écouté, légitime, quand on ne joue pas, mais Théo dégage quelque chose de positif. Et il arrive à être apprécié sans pour autant passer pour un clown ou un larbin. » Ces qualités humaines semblent avoir convaincu De Zerbi de l’intégrer régulièrement dans le groupe professionnel, même sans minutes officielles à son actif.

À 28 ans, Théo Vermot reste sous contrat avec l’OM jusqu’à l’été 2026.