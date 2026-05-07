OM : Le sélectionneur du Canada fracasse Roberto De Zerbi sur le cas Ismaël Koné

Le malaise autour du passage d’Ismaël Koné à l’OM continue de faire parler… et cette fois, c’est le sélectionneur du Canada qui sort du silence avec des mots extrêmement violents contre Roberto De Zerbi.

Invité de l’émission de CBS Sports Golazo America, Jesse Marsch n’a absolument pas ménagé l’ancien entraîneur marseillais au moment d’évoquer la saison compliquée vécue par le milieu canadien sous le maillot olympien. L’ancien coach de Leeds estime clairement que Koné n’a jamais été mis dans les bonnes conditions à Marseille.

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“Ça n’a pas été facile pour lui avec De Zerbi à Marseille. De Zerbi a été un vrai connard avec lui, mais il est resté fort”, a lancé Marsch, avant d’enfoncer le clou quelques secondes plus tard : “Je le répète : De Zerbi s’est comporté comme un vrai trou du cul avec lui.”

Des déclarations extrêmement dures qui risquent de faire énormément réagir du côté de Marseille.

Prêté puis transféré définitivement en Italie, Ismaël Koné a totalement relancé sa carrière sous les couleurs de Sassuolo. Auteur d’une saison remarquée en Serie A, l’ancien Olympien voit désormais plusieurs clubs italiens et anglais s’intéresser à lui, avec une clause libératoire fixée à 35 millions d’euros.

Pour Jesse Marsch, cette réussite confirme surtout une chose : le problème n’était pas le joueur.