OM : le stage à Marbella fait polémique, Éric Di Meco lâche une punchline très remarquée

En pleine lutte pour le podium en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a fait le choix de repartir en stage à Marbella sous l’impulsion de son entraîneur Habib Beye. L’objectif est clair : resserrer les liens du groupe avant le sprint final. Mais cette décision, déjà observée plus tôt dans la saison, ne fait pas l’unanimité autour du club.

Ancien joueur emblématique de l’OM, Éric Di Meco n’a pas caché son incompréhension face à ce nouveau déplacement. Intervenu sur RMC, il a livré une analyse très critique de cette stratégie, qu’il juge révélatrice d’un malaise plus profond au sein du club marseillais.

Tu t’appelles toujours l’OM, mais pour l’Olympique de Marbella (rires)

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« Dans ces cas-là, tu changes ni ton nom ni ton logo, tu t’appelles toujours l’OM, mais pour l’Olympique de Marbella (rires). Cette mise au vert, je la trouve de trop et elle dénote une fébrilité à tous les étages qui peut expliquer peut-être les résultats de l’OM cette année. (…) J’ai l’impression que l’OM ne part pas pour les bonnes raisons. Ils auront raison si ça marche et c’est tout. Parce que sinon ça va être ridicule. Imagine le week-end prochain tu prends une déculottée contre Lorient, là il va falloir assumer. »

Au-delà de la formule, c’est bien le timing et le sens de cette décision qui interrogent. Alors que les Olympiens jouent gros sur cette fin de saison, ce choix illustre les tensions et les doutes qui entourent le club. Reste à savoir si ce stage permettra réellement de relancer une dynamique, ou s’il viendra alimenter encore un peu plus les critiques autour de l’OM.