OM : Le terrible constat de Rolland Courbis

L’Olympique de Marseille traverse une période difficile à l’approche de la fin de la saison. Après une lourde défaite face à Monaco (3-0), les doutes sur la capacité du club à décrocher une place en Ligue des champions se sont intensifiés. Sur RMC, Rolland Courbis, ancien entraîneur de l’OM, a livré un diagnostic sans détour de la situation actuelle. Pour lui, la dynamique de l’équipe est alarmante, et les matchs à venir s’annoncent complexes.

Un manque de progression sous De Zerbi

Le premier constat de Rolland Courbis porte sur le manque de progression de l’équipe marseillaise. “On ne voit pas d’évolution, que ce soit sur le plan des performances individuelles ou collectives”, a-t-il déclaré. L’ancien coach de l’OM pointe la gestion de Roberto De Zerbi, qui n’a pas permis d’apporter les résultats attendus malgré un effectif sur le papier prometteur. “Les attentes étaient bien plus élevées, mais l’équipe n’a pas montré ce que l’on attendait”, ajoute Courbis.

Pour l’ancien entraîneur, la vraie question qui se posera à la fin de la saison sera de savoir si De Zerbi pense que l’OM aurait pu faire mieux avec le même effectif. Une interrogation qui reflète les frustrations accumulées depuis plusieurs mois.

Des adversaires libérés et un public exigeant : un calendrier piégeux

Concernant la fin de saison, Courbis se montre prudent face au calendrier à venir. L’OM aura trois matchs à domicile au Vélodrome, contre Montpellier, Brest et Rennes. Si ces équipes semblent accessibles, l’ancien entraîneur de l’OM avertit que ces adversaires pourraient aborder les matchs sans pression, étant déjà tournés vers la saison prochaine.

“Ces équipes, même si elles n’ont plus rien à jouer, peuvent être redoutables”, a expliqué Courbis. À cela s’ajoute la pression qui pèse sur les épaules des Marseillais. “L’OM devra gérer la pression du public, qui pourrait devenir de plus en plus pesante si les résultats ne sont pas au rendez-vous”, a-t-il ajouté.

Une dépendance inquiétante à Rulli

Rolland Courbis a également évoqué la dépendance de l’OM à son gardien, Sergio Rulli. Selon lui, cette situation met en lumière une fragilité dans l’équilibre de l’équipe. “L’OM est trop dépendant de son gardien”, a-t-il répété. Une telle situation est problématique pour un club qui vise les plus hauts objectifs, à savoir une qualification en Ligue des champions.

Un avenir incertain pour l’OM

En conclusion, Rolland Courbis est sceptique quant à l’avenir immédiat de l’Olympique de Marseille. L’équipe, fragile et sous pression, devra se montrer beaucoup plus solide dans les matchs à venir pour espérer finir sur le podium de la Ligue 1. “Le défi est immense”, a estimé l’ancien entraîneur, qui craint que l’OM ne laisse échapper une place en Ligue des champions.

L’Olympique de Marseille n’a plus droit à l’erreur si le club veut éviter une fin de saison catastrophique et valider son ticket pour la plus prestigieuse des compétitions européennes.