OM : Le titre? C’est trop tard pour Eric Di Meco !

Interrogé au sujet des chances de titre de l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco a affirmé qu’il était trop tard. Les joueurs de Tudor ont déjà raté le coche d’après l’ancien défenseur.

Sur les antennes de RMC, Eric DiMeco a été interrogé sur les chances de l’OM de titiller le PSG pour le titre de Ligue 1. Après la défaite face à Lorient des Parisiens et la victoire des Marseillais au Vélodrome contre Auxerre, les deux équipes n’ont plus que 5 points d’écart.

💬 « Le tournant de la saison il a déjà eu lieu, c’était la confrontation face au PSG. Ce n’est pas Marseille qui va aller chercher le titre c’est Paris qui peut le donner » Éric Di Meco pense que l’OM doit se concentrer sur son objectif principal d’assurer la deuxième place. pic.twitter.com/QaFuTldK9F — Super Moscato Show (@Moscato_Show) May 1, 2023

Il faut que Paris perde deux fois, ça fait beaucoup — Di Meco

Malgré ce léger écart entre les deux équipes, Eric Di Meco ne croit pas aux chances de l’OM. « Il reste cinq matchs, avec un déplacement à Lens (samedi), rappelle le consultant dans le Super Mocasto Show. L’équation est simple: pour finir deuxième, il faut avoir un parcours de champion. C’est-à-dire qu’il faut gagner les cinq matchs ou au moins ne pas perdre à Lens et gagner les quatre autres matchs derrière. Donc il n’y a pas à dire: ‘On joue le titre’. Tu es obligé de tout gagner. Après, si Paris perd deux fois… Mais il faut que Paris perde deux fois quand même. Ça fait beaucoup. Arrêtons de faire croire que si tu dis que vas jouer le titre, tu as des chances de le jouer et arrêtons de faire croire que les mecs n’y ont jamais cru, poursuit l’ancien défenseur de l’OM. Ce n’est pas dans les journaux que tu as de l’ambition. C’est dans le vestiaire, dans ton comportement de tous les jours, dans ce que tu fais à l’entraînement. Et si les joueurs de l’OM disent: ‘On joue le titre’ et qu’ils perdent samedi à Lens, on sait qui fera un débat pour les défoncer! »