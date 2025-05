OM : Le touchant témoignage de Jean Louis Gasset !

Relégué en Ligue 2, Montpellier aura connu une saison cauchemardesque sur tous les points. Arrivé pour tenter de sauver le club, Jean-Louis Gasset n’aura pas réussi sa dernière mission et s’apprête maintenant à prendre sa retraite. Et lors d’un entretien, l’ancien coach de l’OM est revenu sur ses quelques mois à Marseille.

Les supporters se souviendront longtemps de la saison très compliquée qu’aura connue l’OM l’année dernière. Eliminé prématurément en barrage de Ligue de Champions, devant changer deux fois d’entraîneurs et terminant 8ème, en dehors des places pour la coupe d’Europe, cette saison restera malheureusement dans les mémoires comme un fiasco. Cependant, l’OM aura également connu une épopée réconfortante en Ligue Europa, en échouant aux portes de la finale.

Un parcours qui aura été permis notamment par l’arrivée du troisième entraîneur de la saison, Jean-Louis Gasset. Engagé pour finir la saison et tenter de qualifier l’OM parmi les six premiers, le coach français aura marqué les esprits. Mais cette saison n’aura pas été aussi belle pour l’ancien entraîneur marseillais, qui n’aura pas pu empêcher la relégation de Montpellier en Ligue 2, marquant ainsi son dernier chapitre de sa vie d’entraîneur.

« Marseille a changé ma vie »

Dans un entretien accordé pour le média Midi Libre, l’ex coach montpelliérain a annoncé mettre fin à sa carrière. Il est ensuite revenu sur son court passage à l’OM, évoquant l’amour des supporters mais également le travail que représente un tel poste.« Il y a un an, quand j’étais à Marseille, 24 heures ce n’étaient pas assez pour une journée. Tu dors trois heures. Tu te réveilles et tu recommences. Et tout ça je n’en peux plus. Je n’en veux plus. Je l’ai assez fait depuis 1985. »

Finalement, Jean-Louis Gasset gardera gravé dans sa mémoire cette étape de sa carrière. « On me parle souvent de l’OM. Marseille me paraît loin, c’est à Montpellier que je vis. À tout âge, on a besoin de reconnaissance. Pourquoi évoquez-vous votre passage à Marseille ? Marseille a changé ma vie. Trois mois à Marseille font de toi l’entraîneur de l’OM. C’est fou, c’est fou. J’y suis allé la semaine passée pour en fêter les 125 ans. Et les gens me remerciaient pour les avoir emmenés en demi-finales de la Coupe d’Europe. »