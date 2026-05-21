OM : le Vélodrome reste le stade numéro un !

Le Vélodrome a une nouvelle fois confirmé son statut de référence en Ligue 1 sur la saison 2025-2026. Avec une moyenne de 62 611 spectateurs à domicile, l’Olympique de Marseille domine encore le classement des affluences publié par Transfermarkt, même si le chiffre recule légèrement par rapport à l’exercice précédent.

Le Vélodrome toujours au sommet de la Ligue 1

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Le public du Vélodrome a encore répondu présent cette saison. Selon les chiffres publiés par Transfermarkt, l’OM termine à la première place des affluences de Ligue 1 avec une moyenne de 62 611 spectateurs sur les 17 rencontres de championnat disputées à domicile entre août 2025 et mai 2026.

Un total qui permet à l’Olympique de Marseille de conserver une avance importante sur ses concurrents directs dans ce classement. Derrière le club marseillais, l’Olympique Lyonnais apparaît en deuxième position avec 49 848 spectateurs de moyenne, devant le PSG et ses 47 577 supporters. Le LOSC Lille complète le top 4 avec 43 092 spectateurs en moyenne.

Cette nouvelle performance confirme l’importance de l’engouement populaire autour de l’OM, dont le stade reste l’un des symboles forts du football français. Malgré les résultats parfois irréguliers de l’équipe au cours de la saison, le soutien du public marseillais est resté massif pendant une grande partie de l’exercice.

Une baisse notable par rapport à la saison 2024-2025

Si le Vélodrome conserve sa première place, les chiffres montrent toutefois une légère diminution par rapport à la saison précédente. En 2024-2025, l’OM affichait une moyenne de 63 553 spectateurs à domicile, soit près de 1 000 supporters supplémentaires par rencontre.

Cette baisse peut s’expliquer par une seconde partie de saison plus compliquée pour les coéquipiers de Pierre-Emile Højbjerg. Au fil des mois, une partie du public olympien a également exprimé son mécontentement face à la situation sportive et institutionnelle du club.

Lors des dernières journées de championnat, certaines affiches ont ainsi été disputées dans un Vélodrome moins rempli qu’à l’accoutumée. Plusieurs groupes de supporters ont choisi de marquer leur frustration en désertant partiellement les tribunes, un signal observé à plusieurs reprises durant la fin de saison.

Malgré ce recul, l’OM conserve largement son statut de club le plus attractif de Ligue 1 en matière d’affluence. Un indicateur qui illustre encore la place centrale du club marseillais dans le paysage du football français.