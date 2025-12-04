OM : le vrai visage d’Angel Gomes selon son ancien entraîneur !

Angel Gomes vit un tournant crucial à l’OM. Arrivé l’été dernier, le jeune milieu de terrain anglais a déjà disputé 17 matchs et marqué 3 buts. Pourtant, son adaptation au style de jeu de Roberto De Zerbi reste un défi. Selon un de ses anciens entraîneurs, Gomes doit encore apprendre à s’imposer dans un environnement exigeant comme Marseille.

Les points forts d’Angel Gomes selon son ancien entraîneur

« Angel est peut-être l’un des meilleurs joueurs au niveau de la première touche, très fort dans les petits espaces et dans la définition du jeu, qu’il joue court ou long ; il est immédiatement porté vers l’avant. Avec son petit gabarit, le ballon reste caché entre ses jambes. Il a quelque chose de brésilien dans ses dribbles, même s’il manque de puissance », explique-t-il à la Provence.

Le milieu de terrain possède donc des qualités techniques indéniables, mais le rythme imposé par Roberto De Zerbi semble le mettre en difficulté.

Les limites d’Angel Gomes face au jeu direct de De Zerbi

« Il avait plutôt le profil pour le jeu développé la saison dernière, pas pour celui de cette saison qui est plus direct, le ballon voyage plus vite. Quand ça va vite, il a du mal à être un vrai box to box. Il a les qualités pour jouer en meneur, mais on perd sa relance. Il est très fort sous pression. En France, peu de milieux sont aussi à l’aise que lui », précise son ancien coach.

Cette analyse souligne que Gomes doit encore trouver son équilibre pour devenir un joueur clé à l’OM.

L’OM, un véritable test de résilience pour Angel Gomes

L’entraîneur insiste sur l’importance du contexte humain : « Il a grandi à Manchester United, Boavista est un club particulier mais qui n’a pas la dimension de l’OM, alors qu’il était dans le confort à Lille. Il a faim, il a tout pour réussir, mais l’univers marseillais est un vrai test pour montrer sa résilience. Il doit être plus costaud mentalement, montrer qu’il en est capable. Angel a besoin de beaucoup d’affect, que les gens lui parlent, le soutiennent. Dans ce sens-là, c’est un enfant. Peut-il y arriver sans l’empathie des autres ? Il se protège toujours, ne s’expose pas trop. Passer par un moment de moins bien peut le faire grandir ».

Pour Roberto De Zerbi, optimiser l’utilisation d’Angel Gomes est crucial pour le futur de l’OM. Le jeune milieu de terrain a toutes les qualités pour s’imposer, mais sa réussite dépendra de sa capacité à s’adapter à la vitesse et à la pression du football marseillais.