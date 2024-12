OM : L’énorme coup de gueule de Dugarry contre ceux qui pestent contre l’arbitrage

Sur RMC ce lundi, Christophe Dugarry s’est exprimé sur les récentes polémiques d’arbitrage. D’après lui, c’est une fausse excuse des clubs.

Ce week-end plus que les autres, les polémiques d’arbitrage ont rythmé l’actualité footballistique en France. Pour Christophe Dugarry, c’est une fausse excuse lancée par les clubs. « J’en ai marre que l’on explique que c’est de la faute de l’arbitre si l’OM est aussi catastrophique, si l’OL est incapable de faire quelque chose au Parc. Si vous voulez vous plaindre, jouez un peu mieux au foot », a balancé l’ancien joueur sur RMC.

💥 Duga: « J’en ai marre que l’on explique que c’est de la faute de l’arbitre si l’OM est aussi catastrophique, si l’OL est incapable de faire quelque chose au Parc. Si vous voulez vous plaindre, jouez un peu mieux au foot » ⚡️Désaccord en plateau autour de l’arbitrage français pic.twitter.com/FRVM1Isxfq — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) December 16, 2024

Pas de contradiction de la DTA sur les décisions de Willy Delajod. Comme l’explique RMC ce lundi soir, l’arbitre est conforté par la Direction Technique de l’Arbitrage notamment sur sa décision de ne pas siffler penalty sur la faute sur Pierre-Emile Hojbjerg.

« Le joueur marseillais a d’abord clairement l’opportunité de jouer le ballon de la tête et c’est dans un second temps que le contact avec le joueur lillois intervient. En conservant sa course de déplacement, le défenseur tente naturellement de se positionner dans la trajectoire du ballon. L’intervention du joueur lillois peut ainsi être considérée comme ne relevant pas d’une faute au sens des Lois du jeu », détaille la DTA via RMC.