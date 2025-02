OM : L’énorme coup de gueule de Riolo qui explique la colère de Longoria contre les arbitres !

L’actualité du football français est en ébullition depuis l’énorme coup de gueule de Pablo Longoria lors du match AJA – OM. Daniel Riolo ne mâche pas ses mots lorsqu’il dénonce les dysfonctionnements de notre système footballistique.

Pour Daniel Riolo, le principal problème réside dans l’absence totale de direction et de gouvernance au sein du football français. Il pointe du doigt les décisions incohérentes, notamment dans l’arbitrage, et fustige l’inaction des dirigeants. « Applaudissons l’intelligence de ceux qui sont allés mettre Stinat sur ce match là. En fait, chaque semaine, tu en as un qui raccroche. Tu as l’impression qu’ils sont là avec les briques et la truelle, et ils montent le mur de la connerie. Tout est terrible, mais tout est terrible, parce que notre football n’est pas géré. Il n’a pas de tête. »

Les dirigeants marseillais ne disent rien sur la situation de la crise du football français… et ils ne s’excitent que sur les arbitres !

🎙️Daniel Riolo : « Mangez-la (votre merde), le grand chef Nasser va vous la servir à tous les repas ! » Il a raison, il faut que tous les clubs s’unissent contre cette dictature.

Si Daniel Riolo critique la gestion globale du football français, il s’en prend également aux dirigeants de l’OM, qu’il accuse d’un mutisme inquiétant face aux décisions qui impactent négativement le club et la Ligue 1. « Pareil pour les Marseillais maintenant. Parlons des dirigeants marseillais. Ils ne disent rien sur la situation de la crise du football français. Rien ! Ils se sont fait chier dessus sur les 90 millions contre les 200 millions (le deal de CVC, NDLR). Ils ne disent jamais rien. Et ils ne s’excitent que sur les arbitres. Ça, sur les arbitres, ils sont là pour s’exciter, les Marseillais ! »

Selon lui, l’OM aurait dû se battre pour obtenir un meilleur partage des droits financiers, à l’image du PSG. Or, leur silence face aux décisions de la Ligue contraste fortement avec leur virulence lorsqu’il s’agit des décisions arbitrales. « Mais évidemment, comme tu as le grand manitou qui est le patron du foot français, le patron du football européen, ils ont peur. Ils ont peur de lui, donc ils ne disent rien. Et après, leur colère, tout le truc qu’ils ne disent rien, mais tout sur la gueule des arbitres ! Tout sur la gueule des arbitres, comme si c’était super intelligent de faire ça. Et surtout, comme si ça leur avait rapporté quelque chose depuis le début de la saison ! »

Un appel à une gouvernance plus cohérente

Dans son réquisitoire contre la gestion du football français, Riolo insiste sur l’absence d’une figure d’autorité capable d’organiser le football de manière rigoureuse et réfléchie. Il souligne notamment les choix discutables en matière de recrutement des arbitres et des officiels. « Qui est le patron ? Comment c’est géré ? Est-ce qu’on fait attention à qui bosse, qui nomme les arbitres, qui les nomme de façon intelligente ou pas, qui recrute les mecs dans le car ? Moi, je le redis, je suis en train de tout mélanger, mais oui, je trouve ça choquant si un mec qui bosse sur un match s’affiche le reste du temps avec le maillot d’une autre équipe. »

Il va jusqu’à pointer du doigt l’OM en affirmant que leur attitude face aux instances du football français les dessert complètement. « Moi, quand j’ai vu l’OM péter un câble, je me suis dit franchement, j’avais envie de la regarder. Mais quelque part, c’est bien fait pour votre gueule, hein ! Vous voulez rien dire sur l’état du football français. Vous voulez suivre la meute alors que vous êtes le club leader, le club qui pourrait avoir une voix. Et vous, tout ce que vous trouvez à faire, c’est d’aller chier sur Textor ? »

Un constat accablant sur l’avenir de la Ligue 1

Pour Daniel Riolo, la situation du football français ne peut qu’empirer si aucune réforme structurelle n’est mise en place. Il conclut par une déclaration cinglante, critiquant la soumission générale aux décisions de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et homme influent au sein du football européen. « Restez, restez dans vos merdes, tous, tous autant que vous êtes ! Mangez-la ! Vous avez le grand chef Nasser pour vous la préparer. Il va vous la servir à tous les repas : matin, midi, soir, petit-déjeuner, déjeuner, dîner. Mangez, c’est votre football ! C’est comme ça que vous voulez votre Ligue 1 ! »

Conclusion

À travers ces déclarations, Daniel Riolo dresse un tableau sombre de la Ligue 1 et du football français. Il met en évidence des problèmes structurels majeurs, entre décisions incohérentes, absence de leadership et manque de courage des dirigeants. L’OM, malgré son statut de club historique, est critiqué pour son manque de prise de position face aux grandes décisions, préférant concentrer ses critiques sur l’arbitrage plutôt que sur les véritables enjeux du football national.