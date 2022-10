OM – Lens : Clauss, rassurant sur son état de santé, regrette le manque de réussite…

L’Olympique de Marseille s’est incliné à domicile un but à zéro face au RC Lens hier soir. Jonathan Clauss se voulait plutôt optimiste, en tout cas loin d’être pessimiste pour la suite, dans la lignée de son coach, et regrettait surtout le manque de réussite de son équipe face à ses anciens partenaires…

L’international français est passé en zone mixte après la rencontre. Il s’est montré très déçu par la tournure des évènements mais pas inquiet sur le contenu.

« Sur le nombre de frappes que l’on fait, il y a tellement de pieds en face, de contres… Un manque dans le dernier geste et eux, ils frappent une fois, elle est contrée aussi mais ça leur sourit. Ça fait mal. Il y a des explications que l’on peut placer mais il y en a d’autres plus difficiles à trouver. On a fait un gros match mais on est pas récompensés. Dans le projet de jeu, on a été super cohérent une très grosse partie du match. Si on a un peu de réussite pour ouvrir le score, je pense que le match tourne en notre faveur. C’est frustrant mais comme le coach l’a dit, il faut garder le positif. C’est pas évident ce soir mais il faut le faire. On regarde nos performances avant de regarder le classement même s’il est important. Comme l’a dit le coach, si on fait tous les matchs avec cette envie, cette détermination et ce brin de réussite qu’on va finir par trouver, je pense qu’on se battra pour les premières places. » Jonathan Clauss – Source : Football Club de Marseille

En toute fin d’intervention, il a été demandé au latéral droit s’il ne s’était pas blessé en fin de match et il a rassuré tout le monde : « non, non c’est bon ! »

