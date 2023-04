Coupe de France : Djellit en remet une couche sur l’OM !

Sur Europe 1, Nabil Djellit a rappelé que c’est surtout l’Olympique de Marseille qui peut avoir des regrets après la finale de Coupe de France entre le FC Nantes et Toulouse.

Ce samedi soir, le Toulouse FC s’est illustré en remportant la finale de la Coupe de France contre le FC Nantes sur le score de 5-1. Avant même que la rencontre ne débute, Nabil Djellit était sur Europe 1 pour évoquer la composition étonnante de ce match où il n’y avait pas de grosse cylindré de notre championnat français.

L’OM ils éliminent le PSG pour se faire sortir par Annecy

Au micro de la radio française, le journaliste a rappelé que l’OM pouvait avoir des regrets. « Globalement, il y a un nivellement des valeurs dans le football français et mis à part quelques exceptions… Il y a un seul club dans ceux qui ont été cités qui passe à côté et qui a gagné souvent la Coupe de France ces dernières années, c’est le PSG. Je ne sais pas s’il y a une forme de décompression ou de lassitude. Je ne sais pas, ça m’étonnerait vu la façon dont ils se sont fait sortir par un adversaire historique qu’est l’OM. Ils sont tout simplement tombés à ce moment-là sur meilleur qu’eux. Ceux qui ont vraiment raté le coche à ce moment-là, c’est l’OM en fait. L’OM ils éliminent le PSG pour se faire sortir par Annecy, a affirmé Nabil Djellit. Ca, c’est une énorme sortie de route. Nantes ont un esprit commando, ce sont des spécialistes de la compétition. En Europa League, ils étaient aussi organisés pour aller loin. Nantes excelle dans ces formats de compétition. Toulouse, au niveau du contenu, pour un promu, c’est très agréable. Je ne tombe pas des nues quand on voit le championnat français. Tout le monde peut battre le PSG. Quand on sort Paris, c’est ouvert pour les autres. »

Ceux qui gèrent le calendrier sont des incompétents

Dans l’After Marseille, Rolland Courbis a grondé contre la programmation de la finale de la Coupe de France : « Je m’étais imaginer une finale des Olympique entre Lyon et Marseille, je me retrouve avec Nantes contre Toulouse. En plus de ça, on va devoir regarder cette finale toujours autant encombrée par les incompétents qui s’occupent des calendriers. Je ne comprends pas d’organiser une finale de Coupe de France à six journées de la fin du championnat. Vendredi, il y a un match avancé. Samedi, il y a la finale. Dimanche, il y a sept matchs de Ligue 1. On le fait exprès ? Je suis le seul idiot à ma plaindre du calendrier ? La fin du championnat est complètement faussée. »