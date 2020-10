OM – Lens : Encore une chance pour que le match se dispute?

Avec une dizaine de cas de COVID-19 dans son effectif et son staff, le RC Lens pourrait se déplacer à Marseille ce vendredi pour la 9e journée de Ligue 1.

Cela fait quelques jours que le report d’OM – Lens est évoqué. En effet, le club du Nord a une dizaine de cas de COVID-19 dans son effectif, ainsi que dans le staff.

Disons que c’est possible de se déplacer à Marseille — NALIS

En conférence de presse ce mercredi, Lilian Nalis, adjoint du RC Lens s’est exprimé à ce sujet. Selon l’ancien milieu, il est encore possible que cette rencontre se joue.

« Disons que c’est possible de se déplacer à Marseille puisqu’on est en capacité d’avoir les joueurs pour jouer un match de football.. Après, on n’est pas en capacité de gérer tout ce qu’il se passe avec la Ligue, les règlements. On s’adapte en fonction de ce qui nous est dit. Le dernier délai, c’est quand la LFP aura pris une décision et nous aura communiqué sa réponse. Et on a refait les tests obligatoires de 48 heures avant le match. On aura les résultats ce (mercredi) soir ou demain (jeudi) matin »

Lilian Nalis – Source : Conférence de presse (28/10/20)