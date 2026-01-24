OM – Lens : Les Pronos de Nico !

L’OM doit se relancer après sa lourde défaite cette semaine face à Liverpool. Pour ce match de la 19e journée, l’OM reçoit le leader, le RC Lens ! Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 19e journée de Ligue 1, l’OM affronte le 1e de Ligue 1, le RC Lens. Le club entrainé par Pierre Sage va devoir faire avec une défense recomposée…

De son côté, Roberto De Zerbi devait récupérer Aguerd (CAN) et pourrait aligner ses deux recrues Timber et Nwaneri… Par contre, Emerson est blessé.

Le groupe vient d’être posté par @OM_Officiel ! Retour d’Aguerd, présence des recrues Timber et Nwaneri ! Par contre, Emerson (blessé) est absent, tout comme Kondogbia, Gomes (suspendu) !#OMRCL pic.twitter.com/UrNrmGVs3h — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 24, 2026

Timber et Nwaneri titulaires ?

Mon prono pour OM – Lens : Thauvin marque et l’OM gagne pour une cote de 11 !

Pour ce OM – Lens, je pars sur un but de Thauvn avec une victoire de l'OM pour une cote de 8.25. L'OM doit s'imposer après la dernière défaite face à Liverpool au Vélodrome. A noter que la cote d'une victoire de l'OM est de 1.96. Le score de 2-1 est a une cote de 6.75 !

