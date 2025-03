OM – Lens : Les Pronos de Nico !

Après la défaite face à Auxerre, l’OM s’est imposé face à Nantes. Les Marseillais vont affronter le RC Lens ce samedi pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Durant toute cette saison je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire Parions Sport sur les matchs de l’Olympique de Marseille.

Pour cette 25e journée de Ligue 1, l’OM reçoit le RC Lens pour un gros match au Vélodrome. Le RC Lens reste sur 4 défaites de suite, le club a du mal après un mercato d’hiver actif dans le sens des départs. En plus des absents de longue date Denis Petric, Martin Satriano, Rémy Labeau-Lascary et Jhoanner Chávez, le RC Lens doit faire sans de nombreux éléments. Présent en conférence de presse ce jeudi 6 mars 2025, Will Still a confirmé que plusieurs cadres manqueront à l’appel face aux Marseillais. N’Zola, Medina, Thomasson et Fulgini sont tous suspendus pour cette rencontre. Koffi est aussi forfait, Ryan, Agbonifo et El Aynaoui sont incertains.

Lens sinistré

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi devra encore se passer de Moumbagna, en défense, Cornélius est encore suspendu, Murillo est blessé tout comme Harit. Si Roberto De Zerbi devrait aligner Geoffrey Kondogbia en central gauche, un doute existe pour le poste de central droit, Ramos et Rongier sont attendus. Alors pour parier allons sur ParionsSport en Ligne N°1 sur les cotes de l’OM*

Mon prono pour OM – Lens : but de Rabiot pour une cote à 4.05 !

Pour ce OM – Lens, je pars donc sur un but d’Adrien Rabiot pour une cote de 4.05 chez notre partenaire Parions Sport. L’OM peut compter sur l’apport de ses recrues pour gagner ce match et pour trouver les bonnes Cotes OM – Lens. A noter que la cote de la victoire de l’OM est de 1.56 !

