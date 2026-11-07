L’Olympique de Marseille se déplace au stade Bollaert-Delelis ce dimanche 8 novembre, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Le club phocéen reste sur un succès marquant à Leverkusen, tandis que le RC Lens traverse une période très compliquée.

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Le choc entre le RC Lens↗, neuvième avec 13 points, et l’Olympique de Marseille, sixième avec 15 points, débutera à 20h45. Selon les éléments rapportés par Foot Mercato, les deux équipes abordent cette rencontre dans des dynamiques opposées, alors qu’elles visent toutes deux une place dans la course à l’Europe.

Marseille reste sur une victoire forte en Ligue Europa

L’OM a remporté son déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen jeudi, sur le score de 1-0. Amine Gouiri a inscrit l’unique but de la rencontre, offrant aux Marseillais un succès présenté comme un match référence après un départ raté en Ligue Europa. En championnat, les joueurs de Bruno Genesio↗ affichent également une dynamique favorable avec quatre victoires lors de leurs cinq dernières sorties. Marseille a notamment dominé Toulouse 2-0 le 1er novembre et compte déjà 20 buts inscrits en neuf journées, tout en ayant encaissé 13 buts.

Le RC Lens doit réagir après deux défaites lourdes

Le RC Lens reste sur une défaite dans le derby face à Lille, avec un revers 1-0. Les Sang et Or ont ensuite subi une défaite particulièrement lourde en Ligue des champions contre Côme, mercredi, sur le score de 1-9. Malgré cette période difficile, Lens a remporté trois de ses quatre réceptions en Ligue 1. Le club artésien pourra aussi compter sur son capitaine Florian Thauvin, ancien Marseillais et meilleur passeur du championnat selon la source, avec quatre buts et sept passes décisives en neuf rencontres.

Des confrontations souvent ouvertes entre Lens et l’OM

Les dernières rencontres entre les deux équipes ont régulièrement produit des buts : sept des onze derniers duels ont atteint au moins trois réalisations. Cette tendance concerne aussi les Lensois, puisque sept de leurs neuf matchs de championnat ont dépassé ce total. Les trois dernières sorties de l’OM en Ligue 1 ont généré 16 buts. Le coup d’envoi de Lens-OM est programmé dimanche 8 novembre à 20h45 au stade Bollaert-Delelis.