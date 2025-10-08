OM : Les adieux de Franckie Tourdre…

L’Olympique de Marseille perd l’un de ses artisans de l’ombre. Ce lundi, Franckie Tourdre, directeur de la communication et des médias du club depuis 2022, a officialisé son départ de l’OM via un message publié sur LinkedIn. Une annonce qui marque la fin d’une période de deux ans au cours de laquelle le communicant a contribué à la transformation de l’image du club phocéen.

Dans son message, il salue une aventure professionnelle et humaine marquante : « Diriger la communication de l’Olympique de Marseille, servir ses intérêts et partager un petit bout de chemin dans ses 126 ans d’existence aura constitué un honneur, une véritable expérience de vie, une opportunité unique de contribuer à la transformation d’un club mythique, mais aussi et surtout une immense responsabilité. »

Un bilan positif pour l’image du club

Arrivé en 2022, Franckie Tourdre a participé activement à la modernisation de la communication de l’OM, en plaçant la stratégie digitale au cœur du projet. Sous sa direction, le club a franchi un cap symbolique : plus de 25 millions d’abonnés sur l’ensemble de ses plateformes sociales, renforçant ainsi son rayonnement international.

Le communicant a également lancé plusieurs initiatives structurantes. Parmi elles, la célébration des 125 ans du club, qui a marqué les supporters par son ampleur et son émotion. Il a aussi supervisé la rénovation de la salle de presse du centre Robert-Louis-Dreyfus, offrant un cadre plus moderne aux médias. Enfin, il est à l’origine du tournage de la série documentaire consacrée à l’OM, diffusée à la fin de l’été, et qui a rencontré un franc succès auprès du grand public.

Le départ de Franckie Tourdre intervient dans un contexte de transition pour l’OM, engagé dans un nouveau cycle sous la direction de Roberto De Zerbi.