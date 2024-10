OM : Les attentes de De Zerbi envers Leonardo Balerdi

Après un début de saison compliqué, Leonardo Balerdi doit rebondir. Roberto De Zerbi attend beaucoup de son joueur, qu’il apprécie beaucoup.

La saison dernière est à oublier pour beaucoup de joueurs mais pas pour Leonardo Balerdi qui s’est révélé. Devenu capitaine, il a même prolongé son contrat à L’Olympique de Marseille. malgré des avances de quelques clubs cet été. Pourtant, son début de saison n’est pas franchement à la hauteur des attentes.

L’Equipe explique d’ailleurs dans un article ce mardi que le défenseur central est porté en haute estime par Roberto De Zerbi qui attend beaucoup de lui. Ils espèrent qu’il prendra enfin la place de leader de la défense et deviendra le patron que l’on voit tous en lui.

❗️Le staff attend plus de Leonardo Balerdi ! Roberto De Zerbi, qui a insisté pour que l’Argentin devienne un cadre et leader de la défense, n’a pas manqué de souligner quelques étourderies commises par un joueur qu’il tient en haute estime. [🥇@lequipe] pic.twitter.com/bTvWHkjPGj — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 7, 2024

De Zerbi vole au secours de Balerdi !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Lyon (2-3) au terme d’un match fou. La rencontre a été marquée notamment par l’expulsion de Leonardo Balerdi dès la 4e minute de jeu. Le coach de l’OM a donné son sentiment sur ce fait de jeu ainsi que sur le caractère dont à fait preuve son équipe :

« Ce match a été conditionnée par l’ expulsion de Balerdi qui était justifiée à mon sens, car il a commis une erreur. Mais on lui a dédié cette victoire car c’est notre capitaine, et il le sera encore pendant très longtemps. Il est conscient d’avoir fait une erreur, mais quand on a comme cela, un coéquipier en difficulté, on ne le laisse pas seul, on l’accompagne. Ce soir, c’est un grand match avec une belle force mentale Et du courage, et comme vous dites des couilles… ça c’est plus important que le résultat et que le classement même. Ce sont ces choses-là qui sont très importantes pour s’inscrire dans la durée » a ainsi déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse d’après match.