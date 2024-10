Mercato : les explications sur la suspension de Pogba !

Pourquoi la suspension de Paul Pogba a été réduite de 4 ans à 18 mois ? Voici l’explication complète faite par le TAS via un communqiué !

Le TAS a expliqué sa décision concernant la suspnsion diminuée de 4 ans à 18 mois de Paul Pogba. Voici le communiqué complet :

«Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu sa décision dans l’appel interjeté par le joueur de football Paul Pogba (le Joueur) contre la décision rendue le 28 février 2024 par le Tribunal national antidopage de l’Agence nationale antidopage italienne (ONAD Italia) (la Décision contestée), dans laquelle il a été reconnu coupable d’une violation des règles antidopage (ADRV) (DHEA, classée dans la catégorie des « métabolites non endogènes de la testostérone » par l’Agence mondiale antidopage (AMA)) et sanctionné d’une période de suspension de quatre ans à compter du 11 septembre 2023 et d’une amende de 5 000 EUR. La Formation du TAS chargée de l’affaire a partiellement accueilli l’appel interjeté par Paul Pogba. Elle a confirmé l’ADRV mais a réduit la sanction imposée au Joueur à une période de suspension de 18 mois, débutant le 11 septembre 2023, et a annulé l’amende. La décision arbitrale motivée, avec les motifs de la décision de la Formation, sera communiquée aux parties dès que possible. La Formation du TAS a fourni les informations suivantes concernant sa décision : « La Formation du TAS a fondé sa décision sur les preuves et les arguments juridiques avancés selon lesquels l’ingestion par M. Pogba de DHEA, la substance pour laquelle il a été contrôlé positif, n’était pas intentionnelle et résultait de la prise par erreur d’un supplément qui lui avait été prescrit par un médecin en Floride, après que M. Pogba eut reçu l’assurance que le médecin, qui avait déclaré traiter plusieurs athlètes américains et internationaux de haut niveau, était bien informé et tiendrait compte des obligations antidopage de M. Pogba en vertu du Code mondial antidopage. M. Pogba a demandé une sanction de 12 mois seulement en reconnaissance de l’existence d’une certaine faute de sa part (il n’a pas demandé à la Formation du TAS une détermination d’absence de faute ou de négligence). L’ONAD Italia a fait valoir que l’imprudence du Joueur était grave et justifiait une interdiction de 4 ans. Le cas de M. Pogba a été soutenu par plusieurs experts. La plupart des preuves fournies par M. Pogba n’ont pas été contestées. La décision de la Formation du TAS est définitive et contraignante, à l’exception du droit des parties de faire appel auprès du Tribunal fédéral suisse dans un délai de 30 jours pour des motifs limités».



↪️⚠️ Juventus and Pogba will now open talks over contract termination. He’ll be a free agent soon. pic.twitter.com/wiIjvSwgXU

Pogba can train from January and play official games from March 2025.

🚨🇫🇷 Official statement from TAS confirms Paul Pogba’s drug ban reduced from 4 years to 18 months.

A lire : Mercato OM : Cet attaquant visé par Longoria explique son choix !



Alors qu’il dispose d’un contrat jusqu’en 2026 et qu’il devrait pouvoir reprendre la compétition dès mars 2025, Paul Pogba ne devrait pas reporter le maillot de la Juventus. Le journaliste Fabrizio Romano confirme la tendance via son compte X. « Paul Pogba et la Juventus devraient s’entendre sur la résiliation du contrat et il deviendra un agent libre. Les discussions suivront à partir de demain après le verdict du TAS, puisque Paul sera disponible à partir de mars. Paul Pogba estime également qu’un nouveau départ serait la meilleure solution pour lui et sa carrière. »

A lire aussi : OM : Marcel Desailly a de gros doutes !

🚨 Paul Pogba and Juventus, expected to agree on contract termination as he will become a free agent.

Talks to follow from tomorrow after CAS verdict, as Paul will be available from March.

Paul Pogba also feels a fresh start would be best solution for him and his career. pic.twitter.com/niTvAzRbzt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2024