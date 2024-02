OM : Les « cadres » avaient lâché Gennaro Gattuso?

Gennaro Gattuso a été contraint de quitter l’Olympique de Marseille, son message ne semblait plus passer. Le coach s’entêtait avec son système de jeu en 4-3-3.

L’Equipe a publié ce mercredi un article concernant le départ de Gennaro Gattuso. Le quotidien sportif raconte que les joueurs de l’Olympique de Marseille avait réclamé le retour du système à 3 défenseurs qui leur allait bien mieux. Seulement, l’Italien ne l’entendait pas de cette oreille.

En effet, Gattuso s’entêtait avec son 4-3-3 qui ne convenait malheureusement pas à ses joueurs. Des « cadres » du vestiaire auraient été en négociation avec l’entraîneur mais pour lui, il n’était pas question de faire machine arrière. L’Equipe explique que certains éléments de l’effectif ne seraient pas mécontents de son départ.

« Une équipe sans âme »

La presse italienne n’a pas été tendre avec Gennaro Gattuso et n’est pas étonné que cette aventure marseillaise se soit conclue par un échec…

« Sans âme, au fond. C’est le résumé de Rino Gattuso à Marseille. Et après la défaite à Brest, le limogeage est arrivé. La faute au zéro victoire en 2024 (en L1), hormis le succès en Coupe de France face aux amateurs.

Au-delà des statistiques, c’est ce qu’on a vu durant ces deux mois sur le terrain qui a convaincu les dirigeants de faire bouger les lignes. Marseille, comme Gattuso l’a également soutenu, est une équipe sans âme. Il l’a perdu après les vacances de Noël. À l’automne, l’Italien a réussi à monter une lente mais efficace remontée vers la quatrième place, son objectif de la saison, également pour rester sur le banc. Depuis janvier, on ne voit qu’une équipe apathique qui subit ses adversaires, sans idées, sans force collective. »

Valentina Clemente, journaliste spécialiste du football italien a aussi évoqué le cas Gattuso. « Après son passage au Napoli, on a été plutôt surpris de le voir à Marseille car son aventure à Naples ne s’était pas terminée de la meilleure des façons. Il avait gagné une Coupe d’Italie, mais le sentiment était un sentiment d’inachevé. Donc en rebondissant à Marseille, il avait la possibilité de se mesurer à un nouveau championnat. Il est arrivé dans un contexte qui n’était pas facile. Il s’est engagé dans un club qui devait et doit résoudre ses problèmes. Il aurait fallu un miracle pour l’OM comme pour lui.

C’était prévisible probablement. Peut-être qu’il aurait eu besoin d’un peu plus de temps. Mais on sait aussi qu’aujourd’hui, dans le monde du foot, on ne peut pas prendre le temps pour se mettre dans les bonnes conditions. Les choses vont vite. »

Cependant, malgré les informations qui circulent le menant au Torino, la journaliste italienne réfute : « Il n’y a pas eu de rumeurs sur un prochain club. »