OM : les cadres tirent la sonnette d’alarme !

La première d’Habib Beye sur le banc marseillais a tourné au cauchemar. Battu 2-0 à Brest, l’Olympique de Marseille a livré une prestation inquiétante, marquée par un début de match catastrophique et une réaction trop timide pour espérer inverser la tendance. Cette défaite fragilise un peu plus la position des Phocéens au classement, désormais sous la pression de leurs poursuivants avant un Olympico déjà décisif.

Au coup de sifflet final, les cadres du vestiaire ont pris la parole, conscients de la gravité de la situation. Premier à s’exprimer, Pierre-Emile Hojbjerg n’a pas cherché d’excuses : «je crois qu’après 20 minutes, on a pris les deux buts, on s’est compliqué le match. Il ne faut pas trop parler, il faut beaucoup travailler et assumer les responsabilités. Ce qu’on fait maintenant, ce n’est pas assez bien. Je trouve qu’on a eu les occasions qu’il fallait pour marquer, on n’a pas réussi. Il ne faut pas trop parler, il faut assumer et prendre les responsabilités. Parce que ce n’est pas assez bien ce qu’on fait.»

Quand on est l’OM, on ne peut pas faire ce genre de match

Un constat lucide, presque brutal, qui traduit le malaise actuel. L’OM a encore affiché des carences dans l’intensité et la solidité défensive, encaissant deux buts rapidement avant de courir après le score.

Benjamin Pavard a lui aussi reconnu l’ampleur du chantier. «On est très déçu, on est passé à côté de notre première mi-temps, on a eu du mieux en deuxième, il va falloir travailler deux fois plus, car quand on est l’OM, on ne peut pas faire ce genre de match», a tout d’abord lancé le défenseur marseillais avant d’ajouter : «Cela fait plusieurs matches qu’on ne met pas assez d’intensité, pourtant on travaille. C’est bien beau de parler mais il faut travailler deux fois plus et rien lâcher. Je ne sais pas, on peut parler de mental, de physique, je ne sais pas, c’est une période compliquée, il ne faut rien lâcher, travailler, travailler et répondre présent contre Lyon».

Le message est clair : l’heure n’est plus aux discours mais à la réaction. À quelques jours d’un choc capital face à Lyon, l’OM joue déjà une partie de sa saison.

